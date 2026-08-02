Meteo, ribaltone in vista: "Carburante per l'instabilità", le previsioni per Ferragosto

Ancora caldo intenso su tutta l'Italia. Una situazione che avrà non poche conseguenze nei giorni successivi. Tutto questo calore in eccesso, infatti, si trasformerà in "carburante" per l'instabilità atmosferica. Risultato? Non sono esclusi forti temporali pomeridiani in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini. Per respirare un po' dovremo attendere un piccolo break tra l'8 e il 10 agosto, con qualche temporale in pianura tra Nord, Appennino e versante adriatico. Si tratterà però di una condizione passeggera: le temperature caleranno di un paio di gradi, ma aumenterà l'afa.

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Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'Estate 2026 è "ormai destinata a battere la famigerata Estate del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche". Più freso il Sud. Nella mappa del calore, il bersaglio è il Centro-Nord. Come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l'anticiclone punterà infatti i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest'anno) leggermente più ai margini.

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