Libero logo
Nazionale
ceuta
Scandalo Conte-Covid
Baresi
Sigfrido Ranucci

Meteo, ribaltone in vista: "Carburante per l'instabilità", le previsioni per Ferragosto

domenica 2 agosto 2026
Meteo, ribaltone in vista: "Carburante per l'instabilità", le previsioni per Ferragosto

1' di lettura

Ancora caldo intenso su tutta l'Italia. Una situazione che avrà non poche conseguenze nei giorni successivi. Tutto questo calore in eccesso, infatti, si trasformerà in "carburante" per l'instabilità atmosferica. Risultato? Non sono esclusi forti temporali pomeridiani in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini. Per respirare un po' dovremo attendere un piccolo break tra l'8 e il 10 agosto, con qualche temporale in pianura tra Nord, Appennino e versante adriatico. Si tratterà però di una condizione passeggera: le temperature caleranno di un paio di gradi, ma aumenterà l'afa.

Meteo-follie: 44 gradi, due settimane infernali: ecco le previsioni

“Antò fa caldo”. Luisa Ranieri aveva ragione quando sponsorizzava una nota marca di thè freddo...

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'Estate 2026 è "ormai destinata a battere la famigerata Estate del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche". Più freso il Sud. Nella mappa del calore, il bersaglio è il Centro-Nord. Come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l'anticiclone punterà infatti i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest'anno) leggermente più ai margini.

Meteo, temperature oltre la soglia "kokushobi": il weekend peggiore

L'anticiclone africano non demorde e, anzi, è pronto a colpire ancora più duramente. L'ultimo gior...

 Il picco sarà dunque al Centro-Nord: attesi 37-40 gradi a Firenze e 38-39° gradi a Bologna. Molto caldo anche a Milano e Roma (35-38° gradi), mentre Torino e Rimini oscilleranno tra i 34° e i 37° gradi. 

tag
meteo
ferragosto

Giramenti di testa Elly Schlein a fine luglio scopre il caldo: "Un piano Pd contro l'afa"

Anticiclone africano Meteo, temperature oltre la soglia "kokushobi": il weekend peggiore

Altra ondata estrema Meteo-follie: 44 gradi, due settimane infernali: ecco le previsioni

ti potrebbero interessare

I malumori di Bologna divisa tra strage e Fakir

I malumori di Bologna divisa tra strage e Fakir

AV
Effetto-Ceuta, voi temete per i confini italiani?

Effetto-Ceuta, voi temete per i confini italiani?

Mangiò formaggio a latte crudo: Mattia Maestri morto a 13 anni dopo 9 anni di coma

Mangiò formaggio a latte crudo: Mattia Maestri morto a 13 anni dopo 9 anni di coma

Ricina, mamma e figlia avvelenate: caccia a "Mister X", la pista che porta all'Fbi

Ricina, mamma e figlia avvelenate: caccia a "Mister X", la pista che porta all'Fbi