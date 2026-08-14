Angelo Bonelli, l'attacco a Giorgia Meloni? Figuraccia: smentito a tempo record

Il più grande talento di Angelo Bonelli? Riuscire a farsi smentire a tempo record. Il co-portavoce dei Verdi e leader di Alleanza Verdi e Sinistra ha ancora una volta attaccato Giorgia Meloni. "Il governo Meloni ha bloccato le rinnovabili", la sua accusa. Peccato che la realtà sia ben diversa da quella descritta dal compagno Bonelli. L'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia vola sulle rinnovabili. Si registra infatti un vero e proprio record del fotovoltaico nel mese di luglio. Le regioni di sinistra, invece, frenano. E chi glielo spiega ora a Bonelli?

"La sinistra va all’attacco sulle rinnovabili - il commento di Fratelli d'Italia su X -, ma i numeri certificano un’altra realtà: mentre le regioni guidate dal campo largo frenano, il Governo Meloni accelera. A luglio il fotovoltaico ha registrato una crescita record del 20,6% e le rinnovabili hanno coperto il 41,5% del fabbisogno elettrico nazionale. Per la sinistra l’ambiente resta una bandiera ideologica. Noi preferiamo misurarlo sui risultati". E sotto al post pubblicato su X qualcuno ha lasciato il seguente commento: "I dati parlano chiaro, la crescita c'è. È fondamentale che questo trend continui su base nazionale, superando le divisioni politiche per il bene della transizione energetica italiana".