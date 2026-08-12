Meteo, "rovesci e temporali": Ferragosto rovinato, ecco dove

Il tempo previsto sull'Italia per dopodomani e per i successivi quattro giorni secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.Venerdì 14 agosto al Nord cielo sereno o poco nuvoloso a inizio giornata; copertura nuvolosa in aumento con rovesci e temporali dal tardo mattino e nel pomeriggio sulle Alpi occidentali; fenomeni deboli e isolati nelle ore centrali anche sui rilievi lombardi, del Trentino-Alto Adige e nell'entroterra ligure; in serata tendenza a un generale esaurimento dei fenomeni.Al Centro e Sulla Sardegna nuvolosità quasi del tutto assente, ad eccezione di Toscana, Lazio e Sardegna; in quest'ultima regione, nel pomeriggio, potranno verificarsi rovesci o temporali, in attenuazione serale.

Al Sud e sulla Sicilia: a nubi isolate al primo mattino seguirà una nuvolosità più compatta nel pomeriggio, con rovesci e temporali nel Salento, in Calabria e in Sicilia, in rapido esaurimento in serata.Temperature minime in sensibile diminuzione in Calabria e Sicilia, in leggera discesa sul resto del Paese, ad eccezione del Nord-Ovest che registrerà un leggero aumento. Massime in forte aumento nelle zone interne del Lazio, della Sardegna, della Basilicata e della Calabria, stazionarie altrove ad eccezione sia delle regioni adriatiche che di quelle ioniche meridionali. Persistono le condizioni di ondata di calore con picchi massimi fino a 38-39 °c sulle aree interne di Sardegna, Toscana, Lazio e nord Campania; temperature massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con punte fino a 36-38 °c, e sulle zone pianeggianti centro-occidentali del nord con valori massimi fino a 36-37 °c.Venti deboli di direzione variabile su tutto il Paese.Mari: da poco mossi a mossi i bacini del mar Adriatico e del mar Ionio, poco mossi i restanti mari.