Meteo, "rovesci e temporali": Ferragosto rovinato, ecco dove

Il tempo previsto sull'Italia per dopodomani e per i successivi quattro giorni secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.Venerdì 14 agosto al Nord cielo sereno o poco nuvoloso a inizio giornata; copertura nuvolosa in aumento con rovesci e temporali dal tardo mattino e nel pomeriggio sulle Alpi occidentali; fenomeni deboli e isolati nelle ore centrali anche sui rilievi lombardi, del Trentino-Alto Adige e nell'entroterra ligure; in serata tendenza a un generale esaurimento dei fenomeni.Al Centro e Sulla Sardegna nuvolosità quasi del tutto assente, ad eccezione di Toscana, Lazio e Sardegna; in quest'ultima regione, nel pomeriggio, potranno verificarsi rovesci o temporali, in attenuazione serale.
Al Sud e sulla Sicilia: a nubi isolate al primo mattino seguirà una nuvolosità più compatta nel pomeriggio, con rovesci e temporali nel Salento, in Calabria e in Sicilia, in rapido esaurimento in serata.Temperature minime in sensibile diminuzione in Calabria e Sicilia, in leggera discesa sul resto del Paese, ad eccezione del Nord-Ovest che registrerà un leggero aumento. Massime in forte aumento nelle zone interne del Lazio, della Sardegna, della Basilicata e della Calabria, stazionarie altrove ad eccezione sia delle regioni adriatiche che di quelle ioniche meridionali. Persistono le condizioni di ondata di calore con picchi massimi fino a 38-39 °c sulle aree interne di Sardegna, Toscana, Lazio e nord Campania; temperature massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con punte fino a 36-38 °c, e sulle zone pianeggianti centro-occidentali del nord con valori massimi fino a 36-37 °c.Venti deboli di direzione variabile su tutto il Paese.Mari: da poco mossi a mossi i bacini del mar Adriatico e del mar Ionio, poco mossi i restanti mari.
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Sabato 15 agosto: a una copertura nuvolosa quasi del tutto assente a inizio giornata seguiranno nubi più compatte nel pomeriggio, che porteranno rovesci o temporali su tutta la catena alpina, in Sardegna e al Sud, in esaurimento verso sera.Domenica 16 agosto nubi compatte al Centro-Nord, dal primo mattino al settentrione si avranno piogge e rovesci; nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà un po' ovunque con precipitazioni diffuse su tutti i settori e probabili rovesci in Toscana. Lunedì 17 e martedì 18 agosto copertura nuvolosa compatta su tutto il Paese per entrambi i giorni, con rovesci e temporali dal mattino di lunedì e in esaurimento serale; tempo molto simile si potrà avere anche martedì.