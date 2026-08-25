4 di Sera, Vannacci fa impazzire Caprarica: "Infrange le garanzie democratiche"

Aborto, unioni civili, eutanasia: le posizioni di Vannacci sono radicali e sono ben definite nel programma di Futuro Nazionale in vista delle prossime elezioni. L’aborto non è un diritto, basta gay in tv, unioni civili da cancellare e via all’educazione militare nelle scuole. Ma è davvero un programma vincente? Di questo si parla a 4 di Sera, programma d’approfondimento di Rete4 in cui l’ospite di turno è Antonio Caprarica, giornalista e scrittore, per anni corrispondente Rai.

Caprarica sobbalza di fronte a queste idee così restauratrici, di fatto in buona parte pensate e scritte da Lorenzo Gasperini, professore di filosofia, 34 anni, già consigliere comunale della Lega a Cecina e oggi deus ex-machina del generale: “Il moto di indignazione davanti a questa testimonianza di Medioevo che riaffiora dimostra, purtroppo, come sia strumentale e inutile la polemica accesa qualche giorno fa dal leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sul woke, la battaglia contro gli eccessi della cultura woke, della cancel culture, cioè del politicamente corretto. Ma questo può essere forse un problema che riguarda qualche ateneo americano, non il nostro Paese. Questi rigurgiti di Medioevo, la negazione dei diritti, il rifiuto di questi diritti, è purtroppo ancora in grado di riscuotere, stando ai sondaggi, un consenso di massa, il che dimostra la necessità di mantenere accanto alla battaglia sulle diseguaglianze, la battaglia per i diritti".

"Quello di fronte al quale ci troviamo - continua Caprarica - non è nemmeno il grido di battaglia di Bossi e la secessione era, alla fine dei conti, una scelta tutta politica. Qui siamo oltre, il dettato vannacciano è una violazione dei principi basilari della nostra Costituzione. Qualsiasi parte politica che accetti di confrontarsi con questo movimento, beh, farebbe bene a pensarci, perché sta davvero infrangendo il muro di fuoco delle garanzie democratiche che dovremmo tutti erigere contro movimenti come quello di Vannacci”.