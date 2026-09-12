Giorgia Meloni, intervista-confessione: "Governare come nuotare nella colla. Chi mi ricorda Vannacci"

"Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora, o di quello in cui crede, per calcolo politico o elettorale. Io sono una persona seria, e non sono buona per tutte le stagioni". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponde così, intervistata da Il Foglio, a una domanda relativa a una coalizione che accolga anche chi vota contro il sostegno all'Ucraina. E puntualizza: "Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati". Parole molto dure e pesanti, così come è sibillina la definizione che la leader di Fratelli d'Italia dà di Roberto Vannacci. "A Conte e Schlein consiglio Una poltrona per due, e non credo che serva spiegare il perché. A Renzi Ritorno al futuro, per la nostalgia degli anni che furono. A Calenda L'ultimo dei Mohicani, per la tenacia con cui si oppone agli estremismi della sinistra. A Vannacci consiglierei Il Mago di Oz', perché l'uomo che proietta la sua immagine gigantesca, alla fine del film, è un po' quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con la IA di lui muscoloso condottiero e poi lo ritrovo a fare le gare di nuoto con Renzi. A Tajani e Salvini consiglio Stranger Things, serie meravigliosa, perché guardare quella comitiva all'apparenza improbabile che combatteva una battaglia più grande di lei mi ha fatto spesso sorridere, pensando a questi anni".

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Da Vannacci al caso AfD: "Da anni, in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità, il contrasto all'immigrazione illegale di massa, il pericolo dell'islamizzazione dell'Europa. Nei confronti di questi movimenti, molto spesso la reazione dell'establishment è stata quella di provare a creare dei 'cordoni sanitari', non invece di affrontare nel merito le questioni. Come si vede, è una strategia che non funziona", sottolinea intervistata dal direttore Claudio Cerasa, ricordando poi i risultati di un governo "di destra" in Italia proprio sui temi che hanno prodotto il boom di Alternative fur Deutschland. Significativa anche la risposta a Mario Draghi: "Il meccanismo di funzionamento dell'Unione europea si è dimostrato inadeguato ad affrontare le grandi sfide della nostra epoca. Sono felice che ora siamo tutti d'accordo sul fatto che serva un cambio di passo, perché quando lo dicevamo noi venivamo tacciati di antieuropeismo. Non credo però che la soluzione sia cercare ancora più integrazione europea o il superamento dell'unanimità o l'Europa federale che supera gli stati nazionali, e quindi non sono d'accordo con Mario Draghi", sottolinea Meloni sul Foglio. "Insieme alla famiglia dei conservatori europei - aggiunge Meloni -, ho sempre ritenuto che serva l'esatto opposto, ovvero un modello di Europa confederale, nel quale gli stati membri mantengano ampia sovranità ma interagiscano in modo più efficace sulle materie di rilevanza strategica. È una visione che sta prendendo sempre più piede, tanto che ora diversi stati membri invocano il ricorso alla cooperazione rafforzata".

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