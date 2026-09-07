Elly Schlein punta sulle caldaie: verso un nuovo rovinoso flop

Si può dare di più. Non gli italiani, per i quali ha fatto capire di avere in programma una nuova tassa patrimoniale, ma proprio lei, Elly Schlein. Il suo clamoroso flop a Cernobbio è dovuto al fatto che la segretaria del Pd ha scambiato il forum Ambrosetti per un salotto tv e la platea che racchiude il gotha economico del Paese per il pubblico di una festa dell’Unità. È partita con i suoi elenchi di litanie, senza trasmettere un progetto né una visione d’insieme. Laddove era necessario pathos, ha proposto lamentele; nonché la consueta vaghezza. Laddove si chiedeva concretezza, ha esibito una lista della spesa con cui far ripartire il Paese dimenticandosi, come al solito, di spiegare dove e come intende reperire i soldi per riempire il borsellino prima di passare alla cassa.

ANCORA POCHE IDEE

Il programma? «Abbiamo detto che lo faremo a settembre, discutendo con gli alleati» - se non ora, quando, dunque - ha replicato infastidita a chi ha provato a chiederle conto di quanto vagheggiava, «ma non nei palazzi, per strada, chiedendo a sindacati, esperti, imprenditori, terzo settore». E pensare che sul lago di Como si aspettavano di ascoltare la sintesi del lavoro svolto, non la promessa che verrà fatto. Sarà per questo che un terrore diffuso si è sparso nella sala all’idea che potrebbe essere la signora in rosso a prendere il posto di Giorgia Meloni; ed è per questo che mezzo Pd da mesi le sta provando tutte per trovare qualcuno da candidare al suo posto, anche fuori dal partito. Esageriamo? Magari... Basta prendere, come esempio di pressapochismo propositivo, i cinque assi nella manica che Elly ha esibito per risolvere il problema del caro energia che ci affligge. Una proposta che cuba 14 miliardi di spesa prevista per ridurre i consumi, accelerare la transizione energetica e spostare maggiormente sull’elettrico la domanda senza però affrontare il problema madre della formazione del prezzo dell’energia in Italia.

Entriamo nel dettaglio. Elly suggerisce di aumentare di due miliardi gli incentivi per sostituire le caldaie con pompe di calore ma non sa che questo non si traduce automaticamente in un risparmio per l’utente. Altri tre miliardi vuole destinarli a rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli immobili, soprattutto gli edifici popolari; e va bene, ma anche questa è una spesa che non porta a diminuire il prezzo dell’energia. La terza proposta, da quattro miliardi, è una perla: mano al portafogli pubblico per aiutare le imprese a elettrificare i processi industriali; ma con i prezzi attuali dell’energia in Italia questo non sarebbe che un incentivo per aumentare ulteriormente i costi di produzione. Stesso discorso per la quarta proposta, che riguarda l’elettrificazione di mezzi pubblici e con la quale se ne vanno altri tre miliardi. Cinque: aumentare le colonnine per le ricariche elettriche e le energie rinnovabili.