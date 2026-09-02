Nicola Fratoianni, le vacanze super-lusso del "comunista": la foto che lo incastra

Che cosa fa un comunista in vacanza? Se la gode come un Vip, proprio come i borghesi capitalisti. È il caso di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra e principale promotore della patrimoniale. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il compagno Nicola si è concesso qualche giorno di relax al Togo Bay Beach. Intendiamoci, non una "poverata". Anzi. Si tratta di uno degli stabilimenti balneari più rinomati di Torre Lapillo. Un lido vip, insomma, innanzitutto per i costi (70 euro un ombrellone e due lettini). Cifre che non sono proprio alla portata di tutti.

Il tutto diventa ancora più curioso se pensiamo che da un lato c'è Antonio Decaro e le sue battaglie pro spiagge libere e panini liberamente al seguito. E dall'altra invece il leader di Avs che se la gode sdraiato sul lettino e sorseggiando bollicine. Intendiamoci: ognuno spende i propri soldi come meglio crede. Però è evidente che la coerenza non è di casa nel campo progressista. Alla faccia del proletariato.