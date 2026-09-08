In Onda, Elisabetta Piccolotti ridicolizzata: "Non lo dica con quella faccia"



"Follow the money", recita il saggio: per comprendere dei fenomeni, anche quelli politici, occorre partire dai soldi e il loro effetto sugli elettori. Sarà per questo che Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, ci tiene subito a precisare: "La nostra patrimoniale è sopra i 5 milioni di euro di patrimoni e colpisce solo 50mila persone che possono pagarla, il 99% della popolazione non dovrà pagarla".

"Lo dica con il sorriso onorevole, non con quella faccia", le suggerisce Oscar Farinetti, imprenditore "di sinistra". "Se a un cittadino italiano viene il cancro le assicuro che si farà curare dalla sanità pubblica - prosegue nel suo ragionamento la Piccolotti -, perché la sanità pubblica può avere gratuitamente un farmaco che costa 16mila euro a scatola".