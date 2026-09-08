In Onda, Elisabetta Piccolotti ridicolizzata: "Non lo dica con quella faccia"

"Follow the money", recita il saggio: per comprendere dei fenomeni, anche quelli politici, occorre partire dai soldi e il loro effetto sugli elettori. Sarà per questo che Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, ci tiene subito a precisare: "La nostra patrimoniale è sopra i 5 milioni di euro di patrimoni e colpisce solo 50mila persone che possono pagarla, il 99% della popolazione non dovrà pagarla".
"Lo dica con il sorriso onorevole, non con quella faccia", le suggerisce Oscar Farinetti, imprenditore "di sinistra". "Se a un cittadino italiano viene il cancro le assicuro che si farà curare dalla sanità pubblica - prosegue nel suo ragionamento la Piccolotti -, perché la sanità pubblica può avere gratuitamente un farmaco che costa 16mila euro a scatola".
Nicola Fratoianni al Lido Vip? La Piccolotti deraglia: delirio complottista per difendere il maritoLa svacanzata di Nicola Fratoianni al Lido Vip in Salento ha creato un certo fermento sui social. La critica al segretar...
"Il pubblico in Italia svolge un grande ruolo ma ci sono inefficienze perché non ci sono risorse a sufficienza. Una parte non paga le tasse, i super ricchi pagano mano tasse dei poveri, c'è una grande iniquità fiscale".
Piccolotti senza limiti: "Uomini Putin in galassia Vannacci? Colpa di Meloni"In seguito a un articolo pubblicato da Repubblica, che rivelerebbe la presenza di "uomini premiati di Putin&qu...
Da qualche giorno però nel dibattito politico c'è un elefante nel corridoio: il boom di AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt: "La crescita della destra estremista - spiega ancora Piccolotti - non avviene con le leggi elettorali ma con l'inquinamento del dibattito sui social con fake news e immondizia. Noi sappiamo che l'estrema destra in Europa è spinta da Putin, da Trump, da Netanyahu con operazioni milionarie di condizionamento dell'opinione pubblica e le persone meno informate purtroppo a volte ci cascano perché non hanno avuto una informazione oggettiva. Dobbiamo porci questo problema". Suggerimento: a sinistra qualcuno dovrà però prima soffermarsi sul fatto che spinge milioni di elettori in giro per l'Europa a fidarsi di determinate notizie e abbracciare certe posizioni, comprese quelle più estreme.