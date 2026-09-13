Ilaria Salis pubblica questa foto, subito massacrata: "Lei prende 15k al mese"

Ilaria Salis contro il caro-affitti. Mentre il governo con Matteo Salvini sta "seguendo l'avvio dei primi lavori all'inizio del 2027 e la riconsegna, nella primavera del 2027, di 60 mila case pubbliche che stamattina sono vuote ma verranno risistemate e assegnate a chi da troppo tempo, pazientemente, è in lista d'attesa per un alloggio pubblico", l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana pubblica una foto in grado di scatenare la rabbia degli utenti del web. Su x ecco l'annuncio con tanto di foto di un affitto a Milano.

"Iniziamo una bella rassegna degli affitti a Milano, per raccontare attraverso gli annunci immobiliari la follia classista di questa città. Partiamo forte: camera singola di ben 9 mq, in un appartamento di 150 mq da condividere con 10 coinquilini. In Giambellino, periferia. 895 € al mese 1.795 € di cauzione Moltiplicateli per le stanze e fatevi due conti: al netto delle poche tasse previste, un bel gruzzolo che finisce nelle tasche del proprietario e della piattaforma che ne gestisce gli affitti. Di fronte a questa follia, regolamentare il mercato immobiliare degli affitti è davvero il minimo sindacale. La destra potrà piagnucolare quanto vuole. Ma la sinistra deve stare dalla parte degli inquilini, e contro chi usa la casa per vivere di rendita".

Immediate le reazioni: "Domanda alta, offerta bassa=prezzo alto. Perché negli anni la sinistra non ha investito nella costruzione di studentato? Ilaria Salis pensi se i soldi del superbonus, costato circa 174 miliardi allo stato, fossero stati usati per costruire alloggi...", scrive qualcuno a cui fanno eco in diversi: "Non capisco dove sta il problema?Siamo in un libero mercato o cosa? Lei prende 15k al mese e non solo,evita anche il processo essendo che giustamente la legge lo prevede per un parlamentare. Quindi la legge è legge, c'è libero mercato e siamo in democrazia, o vale solo per lei?", "Qual e il problema? Solo invidia? Hanno le case , magari acquistate con un investimento importante. Capisco che prenderle senza faticare è più bello, ma non si fa".