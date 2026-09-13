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Daniel Maldini positivo all'etilometro, ritirata la patente dopo l'incidente

domenica 13 settembre 2026
Daniel Maldini positivo all'etilometro, ritirata la patente dopo l'incidente

1' di lettura

È risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, calciatore del Cagliari coinvolto all'alba in un incidente stradale a Milano. Maldini, ai test effettuati dalla polizia locale, ha fatto registrare alla prima prova 0,91 mg/l seconda 0,89 mg/l. Attesa per gli esami tossicologici. A Maldini è stata dunque ritirata la patente. 

Il calciatore è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto si sono conclusi i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

"Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave. Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute", aveva precisato l'avvocato Danilo Buongiorno.

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