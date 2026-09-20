Roberto Vannacci, profezia-choc di Gianni Alemanno: "Prima il 10%. Poi..."

Gianni Alemanno scommette sul futuro politico di Roberto Vannacci e non esclude un'intesa con il centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. Ma per il fondatore di Futuro nazionale l'eventuale alleanza dovrà poggiare su basi inequivocabilmente di destra, senza scivolare verso il centro. È quanto emerge dall'intervista concessa a Repubblica, a margine della convention di Orvieto.

Le previsioni sull'ex generale sono ambiziose: "Alle prossime politiche oltre il 10 per cento, in quelle dopo farà il premier". Una crescita che, secondo Alemanno, dipenderà dalla capacità di coniugare identità e questione sociale: "Se riuscirà a unire la sensibilità identitaria a quella sociale dilagherà".

Sul fronte delle alleanze, l'ex sindaco di Roma invita Giorgia Meloni a confrontarsi direttamente con Vannacci, ma pone condizioni precise. "L'alleanza si può fare solo su basi concretamente di destra", afferma, indicando nella guerra in Ucraina e nell'Unione europea i nodi da affrontare. La sua posizione è netta: fermare il conflitto e rivedere radicalmente l'assetto comunitario. "Non possiamo fare un conflitto nucleare per la Crimea e il Donbass".