Giuseppe Conte, flirt con l'Alabense: cosa trapela (e come si è ridotto)

Ecco lo stratega, ecco l’avanguardia, ecco la linea del Campo largo. Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, ieri, hanno lanciato al World Join Center di Milano la due giorni, che si concluderà oggi, di incontri pentastellati dal titolo “Nova - Parola all’Italia”. Il tutto per votare le 20 proposte atte a costruire il programma per le politiche del 2027. L’avvocato di Volturara Appula lo aveva già mostrato il 21 agosto quando sulle colonne di Repubblica si era posto come interlocutore italiano della sinistra post-woke.

Un’operazione, sia chiaro, che non va sottovalutata soprattutto dagli altri interlocutori a lui attigui. Perché quelle parole hanno posto Conte come figura al centro dell’agone culturale e politico. Un protrarsi che poi è approdato anche sulla rivista Rinascita, fondata da Togliatti e ora diretta da Goffredo Bettini, con un ultimo articolo dal titolo “Integrazione e multiculturalismo: oltre la propaganda”, in cui la critica alle tesi di Ernesto Galli della Loggia, sul tema, si univa alla questione della gestione dei flussi migratori, tra politica e Costituzione.

APPLAUSI

Il deus ex machina dei Cinquestelle alle 17.30 è salito sul palco di Nova per lanciare le “tesi” di Milano. La claque gliela chiama Veronica Gentili, la presentatrice di giornata. «Bel clima», l’esordio. «Dobbiamo costruire percorsi di pace, con la guerra non andiamo da nessuna parte. No a un’economia di guerra, no al riarmo», l’avviso al Pd. «Abbiamo creato, nel momento più difficile del Paese, cantieri di speranza», riferendosi al periodo Covid.

Poi l’economia. «Il motore si è spento, ma abbiamo proposte per piccole e medie imprese e per le partite iva. Che cosa sta facendo la politica per i nostri giovani? Questo Paese non può crescere se qualcuno rimane indietro», giustizia sociale al centro.

Il prossimo governo? «Dovrà abrogare le norme di quello attuale a partire dalla giustizia e quelle contro il dissenso». Sullo stop dell’invio alle armi in Ucraina? «Tutta la popolazione europea ci appoggerà, l’Italia se sarà capofila in Europa saremo contagiosi». La scelta di Milano per l’evento? «Promessa fatta all’inizio del percorso, qui siamo nella capitale economica dell’Italia. L’economia è in difficoltà, ma noi avevamo fatto uscire il Paese dalla pandemia come locomotiva del continente». Poi l’abbraccio a Di Battista, «siamo con te Ale». E il fragoroso applauso della folla pentastellata. «Torna con noi, abbiamo tante battaglie da fare insieme». Tra le proposte la 18esima parla dell’istituzione di un ministero delle politiche migratorie e l’integrazione. I punti cardine? Superamento della Bossi-Fossi e del modello Albania con l’introduzione dello ius scholae.

Dopo di lui i governatori Alessandra Todde, dalla Sardegna, e Roberto Fico, dalla Campania. Ma prima, alle 16, ecco Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori occupati palestinesi ha deciso di non passare inosservata.

«Il decreto legge antisemitismo è un’infamia. Non solo non protegge gli ebrei, ma anzi li assimila a Israele e alle sue politiche. Perché la critica a uno Stato deve essere ridotta ad antisemitismo? Sarò la prima a sfidare questo ddl». Poi la retorica, applauditissima, del siamo tutti colpevoli. Che ci sia l’idea, magari strappandola agli alleati di Avs, di darle un seggio? Il trampolino di Nova può fungere anche in quest’ottica.