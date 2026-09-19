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Sigfrido Ranucci

Lazio, Rino Gattuso sfanga Venezia: biancocelesti in testa alla classifica

sabato 19 settembre 2026
Lazio, Rino Gattuso sfanga Venezia: biancocelesti in testa alla classifica

1' di lettura

Tre punti in trasferta per la Lazio di Gennaro Gattuso. I biancocelesti, dopo un primo tempo difficile e un rigore sbagliato, si impongono per due reti a zero sul campo del Venezia con i goal, entrambi nella seconda frazione di gioco, di Zaccagni sempre dagli 11 metri e Noslin. Per gli uomini di Giovanni Stroppa si tratta della quinta sconfitta consecutiva. Prosegue invece il momento positivo per la Lazio che con la quarta vittoria in campionato si prende la testa della classifica di Serie A, appaiata a Roma e Inter che oggi hanno pareggiato 2 a 2 all'Olimpico.

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