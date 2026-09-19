Roberto Vannacci, clamorosa rivelazione: "Ecco chi mi ha contattato"

"Sì, alla mia porta bussano in tanti. E mi fa piacere che ci sia molta curiosità e molto consenso". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, al suo arrivo a Orvieto, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stato cercato da Fratelli d'Italia. "Bussano anche da sinistra, ho le prove, che nel nostro elettorato ci sia gente che viene dalla sinistra". "Non mi auto-invito da nessuna parte. Loro sono l'alleanza di centrodestra, lei ne è il leader ed è il padrone di casa. Io non voglio essere un ospite non gradito", ha aggiunto riferendosi a Meloni, ribadendo che non intende scendere a compromessi sui suoi valori. Per quanto riguarda una telfonata da Giorgia Meloni, Vannacci ha negato tutto: "No, non l'ho ricevuta. Ho il telefono sempre dietro, si sa mai arrivi prima o poi. Sarebbe normale discutere tra persone che hanno principi, valori ideali che sono molto convergenti, no?".

A Orvieto il leader di Futuro Nazionale si troverà difronte alla solita contestazione. Ma lui tira dritto: "Mi dispiace - ha detto -, io me ne frego di quelle che sono le loro richieste. Io ci sono, è democrazia. Che protestino. Ma per che cosa? Cosa vorrebbero, che non ci fossimo, che non parlassimo? Non c'è un bando, non c'è un Daspo, non c'è un confine e quindi protesteranno inutilmente - ha aggiunto -. Non mi sembra molto democratico proibire a un esponente politico di andare a fare un convegno da qualche parte. Danno a noi degli autoritari, quando invece gli autoritari sono loro".