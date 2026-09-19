Inter, Lautaro riprende la Roma con una doppietta: all'Olimpico dfinisce 2 a 2

Termina 2-2 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, con i nerazzurri che nella ripresa recuperano il doppio svantaggio. La Roma è abile a imporre subito il proprio ritmo, trovando varchi tra i reparti nerazzurri dove Konè si infila agevolando le transizioni dei giallorossi. Al 5' è proprio il francese a sbloccarla: cross di Dybala, sponda di Molina e girata vicente del centrocampista. Al 39' arriva il raddoppio della Roma. Cross di Dybala, Mancini tocca e Konè segna. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata da Massa dopo l'intervento del Var. Nella ripresa l'Inter trova subito l'acuto che la rimette in partita, sfruttando il consueto calo di tensione dei giallorossi nei secondi tempi. Al 47' Thuram cavalca sulla sinistra e trova la deviazione vincente di Lautaro. Che poi trova la doppietta al 79': cross dalla sinistra, tocco di Thuram che manda fuori tempo la difesa della Roma e botta del capitano nerazzurro. Roma e Inter salgono a 13 punti in classifica.