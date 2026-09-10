Andrea Scanzi tocca il fondo contro Alemanno: "Vola basso, stavi in galera fino a ieri"

È alta tensione nello studio di È sempre Cartabianca in onda mercoledì 9 settembre su Rete 4. A non mandarsele a dire, Andrea Scanzi e Gianni Alemanno. "Futuro Nazionale non è antifascista. L'antifascismo è lo strumento per cui si è differenziata la critica al fascismo rispetto alla critica al comunismo. Noi siamo rispettosi della Costituzione, crediamo nei valori costituzionali ma non ci dichiariamo antifascisti", esordisce l'ex ministro delle Politiche agricole e forestali. Il dibattito poi si sposta sul trionfo elettorale dell'AfD in Germania nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt.

Andrea Scanzi insulta Vannacci e gli italiani: "Ignoranti, feroci, rinc***" Non è dato sapere cosa pensi Andrea Scanzi oggi di Stefano Bonaccini. Di sicuro, la firma del Fatto quotidiano co...

"Vogliamo star qui a dire che non ci sono elementi inquietanti nell'AfD? È ovvio che molti di coloro che votano AfD in passato votavano per altri partiti. Il centrosinistra dovrebbe imparare dalle tranvate che prende in Italia e altrove", dice Scanzi mentre Alemanno interviene: "Non ho mai sentito parlare di razza dall'AfD". E non manca la provocazione della firma del Fatto Quotidiano: "Quindi non ha mai sentito parlare Vannacci...", attacca il giornalista. "Ma che dici? Ma non dire stupidaggini, capisco che soffri perché molta gente che votava M5S ora vota Vannacci...", ribatte l'ex sindaco di Roma.

Andrea Scanzi ricopre d'insulti Lollobrigida per uno spot: "Patetico, cafone, disperato" “Cresciamo, cambiamo, diventiamo grandi. Ma ci sono sapori che continuano ad accompagnarci. Il latte italiano &egr...