Giuseppe Conte, balla spaziale in diretta tv: "Di cosa ho paura", gelo in studio

Giuseppe Conte, di professione avvocato. Ma anche politico, leader del Movimento Cinque Stelle e per ben due volte presidente del Consiglio. Il grillino si è presentato a Realpolitik, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Tommaso Labate, e ha sparato una balla spaziale. Puara di Vladimir Putin e delle sue mire espansionistiche verso l'Europa? Macché. L'avvocato del popolo ha paura di "entrare in guerra".

"Paura di un attacco della Russia in Europa? Io ho paura che entriamo in guerra, che andiamo dritti giorno dopo giorno, mese dopo mese in quella direzione e non vedo in Europa nessuno che stia in questo momento dicendo dove stiamo andando - le parole di Conte -, è veramente un conflitto mondiale che vogliamo affrontare oppure invece vogliamo una svolta negoziale? Da Nova viene proprio questo messaggio, questa fortissima indicazione: dobbiamo lavorare per costruire un percorso di pace, l'Europa deve essere protagonista, l'Italia deve essere protagonista, perché dobbiamo offrire un futuro ai nostri figli, alle nuove generazioni e purtroppo in guerra ci si rotola, può capitare anche l'incidente, può capitare anche il drone deviato, può capitare di tutto, stiamo andando in quella direzione e la politica europea non sta dicendo nulla, è completamente passiva, abbiamo iniziative da parte di tutti, anche negli Stati Uniti, da ultimo Cina, India e noi cosa stiamo facendo?".