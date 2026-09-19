Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Giuseppe Conte, balla spaziale in diretta tv: "Di cosa ho paura", gelo in studio

di
Libero logo
sabato 19 settembre 2026
Giuseppe Conte, balla spaziale in diretta tv: "Di cosa ho paura", gelo in studio

1' di lettura

Giuseppe Conte, di professione avvocato. Ma anche politico, leader del Movimento Cinque Stelle e per ben due volte presidente del Consiglio. Il grillino si è presentato a Realpolitik, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Tommaso Labate, e ha sparato una balla spaziale. Puara di Vladimir Putin e delle sue mire espansionistiche verso l'Europa? Macché. L'avvocato del popolo ha paura di "entrare in guerra".

"Paura di un attacco della Russia in Europa? Io ho paura che entriamo in guerra, che andiamo dritti giorno dopo giorno, mese dopo mese in quella direzione e non vedo in Europa nessuno che stia in questo momento dicendo dove stiamo andando - le parole di Conte -, è veramente un conflitto mondiale che vogliamo affrontare oppure invece vogliamo una svolta negoziale? Da Nova viene proprio questo messaggio, questa fortissima indicazione: dobbiamo lavorare per costruire un percorso di pace, l'Europa deve essere protagonista, l'Italia deve essere protagonista, perché dobbiamo offrire un futuro ai nostri figli, alle nuove generazioni e purtroppo in guerra ci si rotola, può capitare anche l'incidente, può capitare anche il drone deviato, può capitare di tutto, stiamo andando in quella direzione e la politica europea non sta dicendo nulla, è completamente passiva, abbiamo iniziative da parte di tutti, anche negli Stati Uniti, da ultimo Cina, India e noi cosa stiamo facendo?". 

tag
giuseppe conte
realpolitik
m5s

Chi sale, chi scende Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

I 20 punti dei 5 Stelle Il programma dei 5 Stelle: spinelli liberi e adozioni gay

Toh... Galeazzo Bignami disintegra la sinistra: "Ecco perché vogliono vincere"

ti potrebbero interessare

Roberto Vannacci, clamorosa rivelazione: "Ecco chi mi ha contattato"

Roberto Vannacci, clamorosa rivelazione: "Ecco chi mi ha contattato"

Redazione
Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

Redazione
Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Redazione
Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Pietro Senaldi