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Fenix, un malore nel pubblico: Giorgia Meloni interrompe tutto, attimi di paura

domenica 20 settembre 2026
Fenix, un malore nel pubblico: Giorgia Meloni interrompe tutto, attimi di paura

1' di lettura

Il giorno di Fenix, il raduno dei giovani di Fratelli d'Italia, che si è tenuto oggi, domenica 20 settembre al laghetto dell'Eur, a Roma. Sul palco l'intervento più atteso era ovviamente quello di Giorgia Meloni, che suona la carica, rivendica i risultati del governo e annuncia un provvedimento radicale: numero chiuso per gli alunni stranieri in classe, "bimbi e ragazzi italiani non possono essere una minoranza". Dunque, sempre a scuola, divieto assoluto di burqa e hijab,

Ma durante il discorso del premier ci sono stati attimi di paura: Meloni, infatti, è stata costretta a interrompere il suo discorso a causa di un malore che ha colpito una delle persone in platea. Attimi di gelo, silenzio assoluto, fino a che l'uomo è stato soccorso. Solo successivamente la leader di Fratelli d'Italia ha ripreso il suo discorso.

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