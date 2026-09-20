Ignacio Buse umilia le tenniste donne: frase-choc e bufera nel circuito

Bordate, decisamente poco politically correct, contro il tennis femminile. Ad aprire il fuoco in questo caso, in modo piuttosto volgare, è il tennista peruviano Ignacio Buse. Il tennista , protagonista di una stagione che lo ha portato a imporsi nel circuito grazie ai successi di Amburgo e Winston-Salem, ha riacceso una discussione che accompagna il tennis da decenni: il confronto tra uomini e donne. E lo ha fatto senza giri di parole, rispondendo a una domanda sulla possibilità di battere la numero uno WTA. "Credo che qualsiasi collega presente nei primi 100 o 200 della classifica ATP vincerebbe con la numero 1 femminile".