Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Ieri, venerdì 18 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Ospite della trasmissione di Mediaset Alessandra Ghisleri, che ha illustrato ai telespettatori le cifre dell'ultimo sondaggio da lei realizzato. Fratelli d'Italia si conferma ancora una volta il partito più apprezzato dagli italiani. Giorgia Meloni conquista lo 0,5% e si porta così al 27,3%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia che sale dello 0,2%. Antonio Tajani balza in questo modo al 7,8%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio cresce dello 0,3% e si piazza così al 6,8&.

Spostandoci dalle parti del campo largo c'è da registrare il crollo del Partito democratico. Elly Schlein perde addirittura lo 0,7% e i dem sprofondano al 20,1%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle che cresce dello 0,2% attestandosi così all'11,5%. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono stabili al 6,7%.