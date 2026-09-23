Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

"Questo è falso": Meloni asfalta Schlein con un video

mercoledì 23 settembre 2026
"Questo è falso": Meloni asfalta Schlein con un video

1' di lettura

"Ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, te prego, te lo passo io sottobanco". Nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era rivolta così a Elly Schlein la quale, tuttavia, non sembra aver accolto l'invito della premier.

L'ultima critica della leader dem riguarda infatti i reati: "Siete lì da 4 anni e i reati sono aumentati, avete fallito". Peccato che, come mostrano i numeri, con Meloni al governo i reati non solo non sono aumentati, ma sono diminuiti. -10% dei reati, -15,3% degli omicidi volontari, -7,1% delle violenze sessuali, -12,3% delle rapine. Insomma, tutto il contrario di quanto sostenuto dalla Schlein. 

Cosa è successo a Bruno Vespa prima dell'intervista a Meloni

Bruno Vespa ha debuttato nella seconda puntata della nuova stagione di Cinque Minuti con un aspetto visibilmente pr...

"È falso che con questo Esecutivo siano aumentati i reati. Ciò che è vero, Segretaria Schlein, è che il Governo Meloni, anche sul fronte della sicurezza, sta lavorando per porre rimedio ai vostri fallimenti", ha voluto sottolineare Fratelli d'Italia sui social. La solita figuraccia della sinistra.

tag
fdi
elly schlein
giorgia meloni

Il post sui social La bordata di FdI alla Schlein dopo le critiche sui fondi all'università: "Elly provane un'altra"

Cena di gala a Palazzo Reale Giorgia Meloni alla Milano Fashion Week: con chi è seduta al tavolo, un trionfo mondano

L'appello Giorgia Meloni, Repubblica e la 12enne: dove si spingono per attaccare la premier

ti potrebbero interessare

"Se mi dai i soldi...": la frase al telefono che ribalta Garlasco, cosa è successo

"Se mi dai i soldi...": la frase al telefono che ribalta Garlasco, cosa è successo

Simona Pletto
La bordata di FdI alla Schlein dopo le critiche sui fondi all'università: "Elly provane un'altra"

La bordata di FdI alla Schlein dopo le critiche sui fondi all'università: "Elly provane un'altra"

"Cara Boldrini, remigra e porta a casa"

"Cara Boldrini, remigra e porta a casa"

Claudio Brigliadori
Carlo Calenda sbrocca in diretta con l'ascoltatore: "Cog***i come te che votano idioti"

Carlo Calenda sbrocca in diretta con l'ascoltatore: "Cog***i come te che votano idioti"