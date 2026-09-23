"Questo è falso": Meloni asfalta Schlein con un video

"Ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, te prego, te lo passo io sottobanco". Nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era rivolta così a Elly Schlein la quale, tuttavia, non sembra aver accolto l'invito della premier.
L'ultima critica della leader dem riguarda infatti i reati: "Siete lì da 4 anni e i reati sono aumentati, avete fallito". Peccato che, come mostrano i numeri, con Meloni al governo i reati non solo non sono aumentati, ma sono diminuiti. -10% dei reati, -15,3% degli omicidi volontari, -7,1% delle violenze sessuali, -12,3% delle rapine. Insomma, tutto il contrario di quanto sostenuto dalla Schlein.
Cosa è successo a Bruno Vespa prima dell'intervista a MeloniBruno Vespa ha debuttato nella seconda puntata della nuova stagione di Cinque Minuti con un aspetto visibilmente pr...
"È falso che con questo Esecutivo siano aumentati i reati. Ciò che è vero, Segretaria Schlein, è che il Governo Meloni, anche sul fronte della sicurezza, sta lavorando per porre rimedio ai vostri fallimenti", ha voluto sottolineare Fratelli d'Italia sui social. La solita figuraccia della sinistra.