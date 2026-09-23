"Questo è falso": Meloni asfalta Schlein con un video

"Ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, te prego, te lo passo io sottobanco". Nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era rivolta così a Elly Schlein la quale, tuttavia, non sembra aver accolto l'invito della premier.

L'ultima critica della leader dem riguarda infatti i reati: "Siete lì da 4 anni e i reati sono aumentati, avete fallito". Peccato che, come mostrano i numeri, con Meloni al governo i reati non solo non sono aumentati, ma sono diminuiti. -10% dei reati, -15,3% degli omicidi volontari, -7,1% delle violenze sessuali, -12,3% delle rapine. Insomma, tutto il contrario di quanto sostenuto dalla Schlein.