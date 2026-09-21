Sondaggio Mentana, Meloni sempre prima e sinistra in affanno: chi sale e chi scende

Lievi variazioni per i partiti politici italiani nell'ultima settimana, secondo il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Al primo posto si conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che registra un piccolo aumento, dello 0,1%, e sale così al 27,1. Al secondo posto c'è il Partito democratico di Elly Schlein che invece perde lo 0,1 e cala quindi al 20,8. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna un +0,2 rispetto alla rilevazione del 14 settembre e si porta al 12,8.

Subito dopo c'è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che sembra essersi stabilizzato dopo la cavalcata iniziale: il partito del generale cresce solo dello 0,1 e si attesta ora all'8% dei consensi. Forza Italia di Antonio Tajani pure sale dello 0,1 arrivando così al 7%; mentre Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perde lo 0,2 e cala al 6,5. E dello 0,2 cala anche la Lega di Matteo Salvini, che si porta quindi al 5,3%.