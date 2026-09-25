Vannacci, volano insulti col sindaco di Reggio Calabria: "Cornut*** sei tu"

Roberto Vannacci? Un "Curnutu sì tu e cu nun t'u dice". Tradotto dal dialetto calabrese: "Cornut*** sei tu e chi non te lo dice". A gridarlo è il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. E dalla piazza, gremita di spettatori, si è subito sentito il coro: "Curnutu". Come detto, il bersaglio dell'insulto è il leader di Futuro nazionale.

Tra sabato 26 e domenica 27 settembre si voterà per scegliere un nuovo deputato proprio al posto di Cannizzaro, che è appena stato eletto alla guida della città e ha dovuto lasciare il posto a Montecitorio. La campagna elettorale è arrivata al suo culmine. Il sindaco uscente fa parte di Forza Italia, lo stesso partito che vanta anche il presidente della Calabria Roberto Occhiuto. E Vannacci vuole testare la sua forza elettorale arruolando come candidato Mimmo Giannetta che era capogruppo alla Regione proprio di Forza Italia.