Amorim, un colpo di scena: chi vuole soffiarlo al Milan

Ruben Amorim via da Manchester, ma adesso a rimpiangerlo sono proprio alcuni tifosi del Manchester United. Il tecnico portoghese, oggi sulla panchina del Milan, è tornato a far parlare di sé in Inghilterra dopo che sui social ha iniziato a spopolare l’hashtag #BringAmorimBack. Un paradosso se si pensa alle contestazioni che avevano accompagnato la sua esperienza a Old Trafford e alla fine arrivata con il suo esonero. A spiegare questo improvviso cambio di umore ci sono soprattutto i risultati. Il Manchester United si trova infatti al 12esimo posto in Premier League e il rendimento della squadra ha riacceso il rimpianto per l’allenatore portoghese.

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A questo, inoltre, si aggiunge il costo della sua separazione: il licenziamento di Amorim è costato al club circa 9,5 milioni di euro. Una cifra che oggi pesa ancora di più alla luce della situazione della squadra. Amorim, intanto, sta vivendo un avvio positivo al Milan. In campionato il bilancio è di tre vittorie e due pareggi, mentre l’unica macchia è arrivata in Europa League con la sconfitta casalinga contro il Benfica. Il tecnico ha pagato qualche scelta nelle formazioni iniziali, ma la risposta della squadra è stata immediata e contro il Lecce è arrivato un successo convincente.

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