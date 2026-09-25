È Vannacci che deve andare a Canossa

Il centrodestra non è diverso dal centrosinistra solo per le idee: lo è anche per la sua omogeneità. Per questo, scrivere insieme un programma di governo e portarlo avanti non è mai stato un problema e i tre governi più longevi della storia repubblicana sono tutti di centrodestra. Mentre quelli di sinistra finiscono come i governi Prodi, uccisi dalle contraddizioni interne alla coalizione. L’omogeneità è un valore da difendere. Terzo punto. La politica estera oggi è cruciale e quella di Vannacci è incompatibile con quella del governo Meloni. Matteo Salvini, che pure non nasconde simpatie per la Russia, ha governato accettando la linea atlantista; Vannacci non ha dato alcun segnale di volerlo fare (anzi). Quarto punto, il più importante. È stato Vannacci a rinunciare al centrodestra di governo: era entrato nel parlamento Ue candidandosi con la Lega, ha tradito chi lo aveva candidato e il suo partito ha votato contro la fiducia al governo, insieme alla sinistra. Per un eventuale accordo è lui che deve andare a Canossa, non la premier.