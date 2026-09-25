È Vannacci che deve andare a Canossa

Signor Carioti.
sicuramente alle prossime elezioni il generale Vannacci sarà decisivo per assicurare la vittoria al centrodestra. Giorgia Meloni vuole farne a meno. Per me fa un errore e un gran piacere alla sinistra. Dove sta il problema? Il centrosinistra ha in coalizione i due comunisti Bonelli & Fratoianni, perché noi dobbiamo rinunciare al generale Vannacci? MARCO SCOPETANI - LASTRA A SIGNA (FI).
Caro signor Scopetani, cominciamo dal «sicuramente» della sua lettera, che mi pare avventato. I sondaggi fotografano il momento attuale, ma quando la chiamata ai seggi si avvicina e il gioco si fa duro, entra in campo il voto utile: quanti tra coloro che oggi si dicono pronti a votare Vannacci confermeranno la scelta, sapendo che così aiuteranno la sinistra ad andare al governo? Molti ci penseranno tre volte. Quanti vannacciani di oggi seguirebbero domani il generale in un accordo con Meloni? E quanti elettori moderati, orientati per il centrodestra, voterebbero Calenda o Renzi pur di non mandare Vannacci al governo? Tutte variabili da mettere nel conto. Non per sottostimare il peso di Vannacci, ma per soppesare bene ogni scelta. Secondo punto: l’argomento per cui il “campo largo” ha Bonelli e Fratoianni non regge.
Vannacci, dove risiedono i 500 che lo hanno mollato: sconcerto, cosa c'è sottoIl partito-caserma ha scoperto l’ammutinamento. Resta soltanto da capire quanti siano realmente i soldati. A Sassa...
Il centrodestra non è diverso dal centrosinistra solo per le idee: lo è anche per la sua omogeneità. Per questo, scrivere insieme un programma di governo e portarlo avanti non è mai stato un problema e i tre governi più longevi della storia repubblicana sono tutti di centrodestra. Mentre quelli di sinistra finiscono come i governi Prodi, uccisi dalle contraddizioni interne alla coalizione. L’omogeneità è un valore da difendere. Terzo punto. La politica estera oggi è cruciale e quella di Vannacci è incompatibile con quella del governo Meloni. Matteo Salvini, che pure non nasconde simpatie per la Russia, ha governato accettando la linea atlantista; Vannacci non ha dato alcun segnale di volerlo fare (anzi). Quarto punto, il più importante. È stato Vannacci a rinunciare al centrodestra di governo: era entrato nel parlamento Ue candidandosi con la Lega, ha tradito chi lo aveva candidato e il suo partito ha votato contro la fiducia al governo, insieme alla sinistra. Per un eventuale accordo è lui che deve andare a Canossa, non la premier.