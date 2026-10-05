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Elly Schlein, FdI la umilia con questa foto: "È nata la mobilitazione..."

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lunedì 5 ottobre 2026
Elly Schlein, FdI la umilia con questa foto: "È nata la mobilitazione..."

1' di lettura

Non è un bel periodo per il campo largo. Soprattutto per Elly Schlein. La segretaria del Pd si trova sempre più isolata a livello internazionale. Tutti i punti di riferimento dei dem stanno crollando come un castello di carte. L'ultimo esempio arriva dalla Spagna e dall'idolo della sinistra Pedro Sanchez. Il principale responsabile del disastro umanitario di Ceuta si è trovato costretto a rassegnare le dimissioni dopo che il Parlamento ha bocciato la famigerata legge sulla casa. E intanto le piazze di tutto il Paese si riempiono di cittadini che vogliono un cambio di passo e soprattutto un cambio al vertice.

C'è una foto che sintetizza alla perfezione il momento che sta attraversando Elly Schlein. Nell'istantanea si vede la segretaria dem in compagnia di Pedro Sanchez e di Lula, che sta attraversando un turno elettorale insidioso visto il vantaggio momentaneo dello sfidante brasiliano Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente. Nella foto postata da Schlein, anche una descrizione piuttosto eloquente: "Una giornata storica a Barcellona. È nata la mobilitazione progressista mondiale". E lo scatto è stato subito ricondiviso da Atreju, l'account social della festa di FdI: "Sì, è una giornata storica... oggi. Elly, è nata la mobilitazione… contro la sinistra".

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