Fratelli d’Italia rimane stabile in prima posizione. Calano Pd e Futuro Nazionale. Molto vicine le due coalizioni. È quanto emerge dalla nuova media di tutti i sondaggi realizzata da BiDiMedia.

Nello specifico, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nazionale con il 27,6% dei consensi. Tra gli altri partiti di governo, Forza Italia è stabile al 7,2% e la Lega è cresce di un decimo di punto al 5,9%. Noi Moderati in calo dello 0,1 è al’1,1%. Sud Chiama Nord è all’1%.

Nel Campo largo, il Partito Democratico di Elly Schlein scende di un decimo di punto e si attesta al 20,3%. Cresce di 0,2 punti il Movimento 5 Stelle al 12,8%. Alleanza Verdi e Sinistra è stabile al 6,2%, Casa Riformista – IV in calo di 0,1 punti al 2,2% e Più Europa in calo di 0,2 punti all’1,2%.

Fuori dalle coalizioni principali, Futuro Nazionale cala ancora. Vannacci perde 0,2 punti e scende al 6,5%, restando al quinto posto dietro Forza Italia. Seguono Il Centro – Azione, stabile al 3,0%, e il Partito Liberaldemocratico allo 0,7%.

Guardando alle coalizioni, il centrodestra cala di 0,1 punti e scende al 42,8%, mentre il Campo largo rimane stabile al 43,6%. Il Centro – Azione e il Partito Liberaldemocratico compongono l’area di Centro, che cala di 0,2 punti al 3,7%.