I sondaggi favorevoli alla patrimoniale rischiano di fuorviare la sinistra. L’avvertimento arriva da Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, che al Corriere della Sera ha spiegato: “La misura è popolare. Non solo nel Campo largo, dove piace al 78%. Il centrodestra è diviso, con un 42% favorevole e un 46 contrario. Sembra una misura contro qualcun altro. E più sposti in alto la soglia che fa scattare il prelievo, più sembra lontana”. Poi il monito: il fatto che la proposta sia popolare non vuol dire che “sposti” concretamente dei voti alle elezioni: “Bisognerebbe misurare quanto faccia cambiare idea, rispetto all’astensione o al voto a un altro partito”, ha sottolineato Pregliasco.

Gli effetti, inoltre, non sarebbero uguali per tutti i membri del campo largo: “Negli elettorati di Pd e Avs i favorevoli sono oltre il 90%, nei 5 Stelle sotto il 60 - ha aggiunto il sondaggista -. Ma soprattutto è una misura bandiera, quindi premia chi se la intesta con più forza. Può farlo più Avs, il Pd faticherebbe di più a farne la sua battaglia identitaria”. Secondo il direttore di YouTrend, in ogni caso, “è un rischio iniziare la campagna parlando di tasse, dai l’idea all’elettore che vuoi ‘mettergli le mani in tasca’, come diceva Berlusconi”.

La mossa di puntare sulle tasse è considerata rischiosa anche da Alessandra Ghisleri, nonostante pure nelle rilevazioni della sua Euromedia i favorevoli siano intorno al 48% e i contrari al 31. “È significativo che a favore sia il 45% di chi ancora non ha deciso per chi votare, il corpo che pesa di più”, ha spiegato. Poi ha avvertito: “Tra chi guarda con sospetto la misura c’è soprattutto il ceto medio. Dopotutto, chi sono i ricchi? Emerge il timore di finire tra i destinatari della misura, se non sono chiarissime soglie e criteri: chi ha delle azioni, obbligazioni, chi ha la casa al mare? Basta una casa in eredità e si è oltre soglia? Questi sono i timori”.