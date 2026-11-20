Complice le turbolenze della maggioranza sulla scuola, il tavolo del centrosinistra sul fisco, quello che si è arenato sulla patrimoniale, - che dopo una sessione mattutina doveva aggiornarsi alle 19 - è stato rinviato. Così come ancora non si è arrivati a una sintesi in quello chiamato a scrivere il capitolo sulla politica estera. Oggi tornerà a riunirsi. E anche il tavolo sulla giustizia scricchiola: il M5S insiste per reintrodurre l’abuso d’ufficio, ma non tutti sono d’accordo. Tanto che ieri, a un certo punto, si era diffusa la notizia che Federico Cafiero De Raho, l’ex magistrato, ora deputato, che partecipa per conto del M5S, avesse abbandonato la riunione per protesta. Notizia poi smentita.

Il clima, a detta di tutti, è positivo e costruttivo. Su tutti i tavoli. Ma ci vuole tempo. La tassa sulle grandi ricchezze resta, a sorpresa, il nodo più complicato. Anche se da Avs, la forza politica che ha lanciato il tema, trapela ottimismo. «La patrimoniale ci sarà. Sotto qualsiasi forma, ma ci sarà», ha detto ieri a Un Giorno da Pecora Elisabetta Piccolotti. Quanto a Giuseppe Conte, che ha espresso più di una perplessità, «si dovrà adattare, a noi servono i soldi per ridurre le tasse e far funzionare istruzione e sanità. I soldi della patrimoniale servono a questo. Se non ci sono le risorse per attuare il programma che ci stiamo a fare?».

In mattinata si è riunito il tavolo (virtuale, perché si fa online) sul fisco e, a detta dei partecipanti, si è concordato su un obiettivo comune: «Ridurre in modo strutturale le tasse per il 98% degli italiani». Si è deciso, insomma, di concentrarsi - anche dal punto di vista comunicativo - su come utilizzare i soldi dell’eventuale patrimoniale (cioè diminuendo le tasse del ceto medio) e solo dopo discutere di quella. «Inutile parlare di coperture se non facciamo capire a che servono», si spiega, «stiamo lavorando ad una riforma taglia tasse».

Nicola Fratoianni, che martedì aveva inviato un ultimatum a Conte, si mostra fiducioso: «Mi pare che le varie posizioni si avvicinino. Ci sono alcune osservazioni che vengono dal M5S che consideriamo utili e una proposta del Pd che indica una soglia molto alta, ma sono convinto che si troverà un punto di convergenza». Anche perché «parliamo di uno strumento che non è un fine, ma serve a coprire le misure che tutti stiamo indicando come necessarie, dal reddito, all’aumento dei salari, alla riduzione delle tasse sul ceto medio». Le posizioni restano quelle dei giorni scorsi. Avs è per un «contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro».

Il Pd è per la proposta Zucman: una tassa per i patrimoni sopra i 100 milioni di euro. Il M5S propone una «scala mobile fiscale», cioè un meccanismo di adeguamento automatico all’inflazione degli scaglioni Irpef, detrazioni e deduzioni, una tassa progressiva dallo 0,2% attuale fino all’1% sui «super ricchi» sui grandi capitali finanziari superiori a un milione, oltre ad una tassazione aggiuntiva del 3% sui grandi «profitti finanziari speculativi» superiori a 2,5 milioni. Italia Viva, invece, è contraria e propone, piuttosto, di ridurre il carico fiscale su lavoro, imprese e giovani. La misura emersa all’ultima Leopolda è la “Start Tax”: un’Irpef agevolata al 10% per gli under 30 e al 20% per gli under 40.

Poi c’è il nodo Ucraina. Su questo gli sherpa torneranno a vedersi oggi, anche se più di uno scommette che, dopo i passi in avanti fatti, spetterà ai leader scrivere la parola finale. Ieri, invece, è finito sulla ribalta il tavolo sulla giustizia. La proposta del M5S di reintrodurre il reato di abuso di ufficio, infatti, non convince tutti. «È falso che io abbia abbandonato per protesta il tavolo sulla giustizia del campo progressista», ha rassicurato il pentastellato De Raho, smentendo la notizia di una rottura al tavolo, «ed è falso che il Movimento 5 Stelle abbia fatto saltare il confronto con le altre forze progressiste». Versione confermata da Debora Serracchiani, Pd: «Il tavolo sulla giustizia del campo progressista sta procedendo in maniera costruttiva e i lavori sono ormai alle battute finali. Entro questa settimana contiamo di arrivare a un documento condiviso da tutte le forze della coalizione».