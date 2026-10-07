Pistoia, la consigliera di Avs ride in Aula: "Bimbi mai nati? Non sono mai stati vivi"

Alleanza Verdi e Sinistra potrebbe aver raggiunto il punto di non ritorno. Lo scorso lunedì, il 5 ottobre, una giovane consigliera comunale di Pistoia di Avs si è presa la scena con uno squallido siparietto. In precedenza, la consigliera comunale della Lega Cinzia Cerdini era intervenuta per ringraziare l’Arciconfraternita della Misericordia, organizzazione che ha deciso di rinnovare un’iniziativa avviata nel 2018: uno spazio del cimitero per la sepoltura di feti, dei “bambini mai nati”. All'apparenza, un bellissimo gesto. Si tratta infatti di un semplice luogo dove alcune famiglie possono piangere un figlio che non ha visto la luce per i più disparati motivi.

Ma per Avs le famiglie non hanno diritto di piangere i "bambini mai nati". Lavinia Ferrari di Avs è intervenuta lanciando un'invettiva vergognosa. A suo dire, se non sono nati non sono mai stati vivi. Quindi che senso ha ricordarli e piangerli? Secondo lei, quegli spazi al cimitero per i "bambini mai nati" diventerebbero solo dei posti in cui si recrimina qualcosa alle donne che scelgono di abortire. Come se ciò non bastasse, come ha spiegato la Cerdini a La Nazione, pare che la collega di Avs si sia lasciata scappare una risata, dicendo che non ha senso occupare una parte di un cimitero per chi non è mai nato. La seduta è stata poi sospesa.