Un intervento della Consulta sulla legge elettorale per dire che l’indicazione del premier deve essere attenuata? Sarebbe un «indebito aiuto alla sinistra, un violazione della Costituzione». È il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ribadire che si tratta di una norma «sacrosanta», che non «tocca le prerogative al Capo dello Stato ma dice che i partiti quando andranno al Colle non faranno un nome qualunque ma quello su cui si erano impegnati a sostenere». E quindi «una bocciatura della Corte all’indicazione del premier» sarebbe «un indebito aiuto alla sinistra», una «violazione della Costituzione», ha detto ancora.

Spiega nel dettaglio il presidente del Senato che l’indicazione del premier è una norma «sacrosanta». E siccome il «centrodestra ha un leader riconosciuto in Giorgia Meloni, mentre a sinistra non sanno chi mettere», uno stop della Consulta all’indicazione del premier sarebbe un indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione». Per il presidente del Senato se «si andrà a elezioni in primavera o a scadenza naturale» della legislatura «lo deciderà l’interesse nazionale».

La Russa - al “Caffè della limonaia” intervistato da Gaetano Quagliariello - ricorda che le elezioni amministrative sono alle porte «e quindi da gennaio-febbraio comincia la campagna elettorale perché se si vota a Milano, Roma, Napoli, tutti sono in campagna elettorale. Se non ci fossero le amministrative sarei del parere di andare avanti fino a ottobre», ma dopo il voto nelle grandi città «inizierebbe la campagna elettorale per le politiche e non so se l’Italia possa permettersi una campagna permanente», ha aggiunto. Quanto all’ipotesi di Calenda nella coalizione del centrodestra è difficile: «Viene con noi? No, perché credo che sia credibile quando dice che lui vuol stare in mezzo. È il suo disegno sin dall’inizio e credo che debba essere rispettata fino in fondo questa sua posizione».

«No, ma quello non lo prendevo neanche in considerazione», ha detto il presidente del Senato intervenendo alla manifestazione in programma a Marina di Pietrasanta (Lucca). «Voglio dire che non basta avere qualcosa in comune con Vannacci per fare l’alleanza con Vannacci, bisogna avere molte cose in comune, essere in grado di trovare una sintesi su quelle che non si hanno in comune. E questo con Vannacci al momento non c’è“, ma poi c’è” un problema etico. Che non posso risolvere io, forse neanche la Meloni, che può risolvere Salvini. È lui che gli ha dato la macchina con cui presentarsi, il simbolo della Lega alle europee, poi gli ha portato un po’ di preferenze...», ha ricordato.

A stretto giro arriva la replica dell’opposizione. Ernesto Maria Ruffini, presidente di Più Uno, parla di «un serio campanello d’allarme». «È una pressione esplicita su un organo di garanzia, un fatto senza precedenti per chi ricopre quel ruolo», ribatte Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde. «È inaccettabile»,gli fa eco il presidente dei senatori del Partito democratico Francesco Boccia, «che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica». «La Russa entra a gamba tesa», scandisce il segretario di +Europa Riccardo Magi: «Prima andrà a casa, prima verrà restituita dignità alla carica che ricopre».