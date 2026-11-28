La sinistra martella da mesi sul caro benzina, invoca le accise mobili (che già ci sono), chiede interventi straordinari famiglie e imprese, lancia allarmi catastrofici sui prezzi dei carburanti. La colpa? Ovviamente del governo. Non c’entra la guerra in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz e manco la chiusura delle raffinerie, su cui l’Europa ha spinto negli ultimi anni sempre nel nome della crociata contro i combustibili fossili.Bene, se è così allora ci aspettiamo una bella manifestazione di piazza il prossimo venerdì o sabato (giorni obbligati in democrazia per esprimere le proprie opinioni) per festeggiare il successo del governo che è riuscito a far invertire la rotta ai prezzi di benzina e diesel.

Già, perché nessuno ne parla, ma il carburante è sceso davvero. E questo, miracolosamente, è accaduto malgrado le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati continuino ad essere molto elevate. Forse bisognerebbe applaudire anche i benzinai, solitamente ritenuti biechi speculatori che non vedono l’ora di spennare i cittadini.Vediamo i numeri. La benzina festeggia addirittura due mesi di calo dei prezzi: rispetto al 27 settembre il prezzo medio alla pompa è sceso di oltre 23 centesimi (a fronte di un calo delle quotazioni internazionali di poco meno di trenta centesimi). Praticamente, a differenza di quello che solitamente si dice sulle oscillazioni dei carburanti, i prezzi alla pompa sono diminuiti contemporaneamente a quelli del greggio.

Per il gasolio, invece, bisogna “accontentarsi” di un mese di ribassi: il prezzo medio ha perso poco più di sette centesimi rispetto al picco del 28 ottobre (contro un calo delle quotazioni di circa venticinque centesimi).Ieri mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale era di 1,925 euro/l per la Benzina (-5 millesimi rispetto algiorno prima), 2,190 euro/l per il gasolio (-2), 0,844 euro/l per il Gpl (invariato) e 2,158 euro/kg per il metano (+1).Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,956 euro/l per la benzina (-5), di 2,234 euro/l per il gasolio (-6), di 0,939 euro/l per il Gpl (+1) e di 2,088 euro/kg per il metano (+2).

E dopo aver celebrato il governo per una strategia efficace fatto di sconti, di accise mobili e soprattutto di moral suasion verso i grandi distributori italiani e stranieri, che hanno contribuito ad abbassare i prezzi di tutti gli operatori grazie ai meccanismi di adeguamento dell’offerta prodotti dal tanto vituperato mercato, la sinistra dovrebbe spiegarci anche perché in Europa non si è schierata contro il sistema Ets2. L’acronimo identifica il secondo sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto dall’Unione Europea nell’ambito del pacchetto climatico Fit for 55.

A differenza del mercato storico delle emissioni riservato alle grandi industrie e alle centrali energetiche, questo meccanismo obbliga direttamente i fornitori e i distributori di combustibili ad acquistare permessi per ogni tonnellata di anidride carbonica generata dai carburanti immessi al consumo. Sebbene l’obbligo formale ricada sugli operatori della filiera energetica, l’effetto economico si rifletterà inevitabilmente sui prezzi finali. Un costo aggiuntivo che le compagnie scaricheranno sui conti degli automobilisti.

Le simulazioni elaborate dagli analisti energetici sul debutto del sistema Ets2 stimano un impatto iniziale compreso tra 10 e 15 centesimi al litro sui carburanti tradizionali, a seconda del prezzo di scambio dei certificati sul mercato europeo e dell’Iva al 22% applicata sull’intero importo. L’opposizione di alcuni Stati, tra cui l’Italia, e del centrodestra europeo ha per ora ottenuto un congelamento delle misure per il 2027. Ma la tagliola prima o poi scatterà. E saranno dolori.