Contatti tra Beppe Grillo e Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia. I rispettivi staff starebbero dialogando su progetti e visioni già da settimane, come riportato nei giorni scorsi dal Corriere della Sera. Ora, alla domanda diretta “Stai lavorando o no al partito di Beppe Grillo?”, Stroppa risponde sulle pagine del Giornale con un laconico “Work in progress”. Non smentisce, quindi. Anzi, aggiunge che martedì prossimo si rivedranno all’Hotel Forum di Roma: “Sì, lo vedrò, come l’ho visto tante altre volte”.

Un collegamento tra i due si può ricondurre non solo all’anima tecnologica del primo Movimento ma anche a un post apparso sul blog di Grillo lo scorso 26 novembre, quando parlava dell’iniziativa del co-fondatore di Tesla, che ha annunciato di voler regalare due azioni di SpaceX a ogni bambino degli Stati Uniti, definendola “un elemento interessante nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza”.

Quest’ultima novità anima ancor di più il dibattito sulla possibile discesa in campo di Beppe Grillo alle prossime Politiche. Nei giorni scorsi se ne è parlato anche per il contenzioso in corso sul simbolo, come ribadito dal fondatore stesso nella recente ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il quadro politico, con una possibile lista Di Battista-Grillo, potrebbe cambiare radicalmente da un giorno all’altro. E per la sinistra potrebbe aprirsi l’ennesimo dramma.