Sondaggio Ghisleri, Fdi mette il turbo e il Pd crolla: clamoroso, Vannacci frena ancora

Come ogni sabato, ecco il consueto appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per RealPolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Giorgia Meloni non si ferma più. Fratelli d'Italia conquista lo 0,2% e si piazza così al 27,5%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia di Antonio Tajani stabile al 7,5%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,3% e si piazza in questo modo al 6,3%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Elly Schlein però continua a perdere consensi. I dem calano dello 0,2% e si attestano così al 19,5%. Subito dietro c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte sale dello 0,1% e si piazza così all'11,7%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. La formazione politica guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sale dello 0,1% e in questo modo si attesta al 6,8%.

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Futuro Nazionale. Il generale Roberto Vannacci, però, è stabile al 7%. Poi troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,3% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,3%, Più Europa di Riccardo Magi al 2% (+0,2%) e Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,1% (+0,1%).