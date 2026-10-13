Tasse, migranti, droga: il programma choc di Avs su Libero di oggi

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-Questi sono matti: Avs fa votare online le proposte per il programma di governo. Tasse, migranti, droga: un delirio su tutto

-Sallusti: a sinistra qualcuno imbroglia

-Messaggio di Giorgia all'Ue: l'Italia non dice sempre sì

-Quei nemici "ansiogeni" dello Stabilicum

-Toh, gli immigrati delinquono cinque volte più degli italiani

-Salvini cambia il simbolo della Lega

-Soliti stereotipi: la sparata di Ruffini, chi vota FdI è tendenzialmente evasore

-Guru contro guru: Litigio a distanza tra Ranucci e Formigli. Ma l'IA manda Sigfrido ko

-Forza Leone: tutto pronto al Gemelli, oggi il ricovero del Papa per il nodulo polmonare

-"Libera": le palline di Alcaraz