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Tasse, migranti, droga: il programma choc di Avs su Libero di oggi

martedì 13 ottobre 2026
Tasse, migranti, droga: il programma choc di Avs su Libero di oggi

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-Questi sono matti: Avs fa votare online le proposte per il programma di governo. Tasse, migranti, droga: un delirio su tutto
-Sallusti: a sinistra qualcuno imbroglia
-Messaggio di Giorgia all'Ue: l'Italia non dice sempre sì
-Quei nemici "ansiogeni" dello Stabilicum
-Toh, gli immigrati delinquono cinque volte più degli italiani
-Salvini cambia il simbolo della Lega
-Soliti stereotipi: la sparata di Ruffini, chi vota FdI è tendenzialmente evasore
-Guru contro guru: Litigio a distanza tra Ranucci e Formigli. Ma l'IA manda Sigfrido ko
-Forza Leone: tutto pronto al Gemelli, oggi il ricovero del Papa per il nodulo polmonare
-"Libera": le palline di Alcaraz

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bonelli fratoianni

Dopo lo Stabilicum Sondaggio supermedia, boom-FdI e crollo vertiginoso del Pd: Vannacci in caduta libera

Nel nome di Tito Ilaria Salis, Bignami sbotta: "Rigurgito di negazionismo rosso, Schlein e Conte muti"

Le balle di Avs Bonelli balbetta con il giornalista: "Dove l'ha letto lei, scusi?"

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Andrea Valle