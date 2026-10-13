Questi sono matti: ecco il programma da brividi di Avs

Le proposte sono leggibili (e votabili) sul sito “decidiamo.com”. Partiamo dall’ambiente. Avs propone di aderire «immediatamente» alla direttiva europea sulle case green. E se uno non ha i soldi per ristrutturare casa ecco la soluzione: «Prestiti a tasso zero garantiti dallo Stato per le famiglie a basso Isee, stabili fino al 2030». Cioè uno ha un reddito basso che non arriva a fine mese, ma sarà felice di accollarsi un mutuo a tasso zero. Che idea!

Un’avvertenza: quello che segue è un articolo non adatto ai deboli di cuore, a quelli che credono nella proprietà privata, nel valore del fare impresa e che hanno il brutto vizio di lavorare per guadagnarsi da vivere. Quello che segue è un articolo che prova a riassumere il programma che Alleanza Verdi e Sinistra sta costruendo per chiedere il voto agli italiani. E, credeteci sulla parola, anche se vi scapperà più di una risata, la reazione più giusta sarebbe quella di mettersi le mani nei capelli.

CLIMA E LAVORO

La proposta più votata però è questa: «Proporremo una legge sul clima nei primi 100 giorni e l’obiettivo dell’Italia 100% rinnovabile entro il 2040. Una carbon tax alle importazioni, una tassa sulle transazioni finanziarie e sui servizi digitali». E poco importa se tutti gli esperti spiegano che il 100% rinnovabile è un’utopia.

Anche in tema di trasporti le idee sono piuttosto naif. Scrive Avs: «Vogliamo fermare i voli interni sulle tratte in cui esiste un treno diretto che impiega meno di 3 ore, isole escluse». E ancora: «Vogliamo introdurre l’abbonamento unico nazionale: una tessera o un’app che valga per i bus, i tram, le metro, i treni regionali e i servizi di sharing, gratuita per chi ha meno di 30 anni e a prezzo ridotto per gli over 65 e per chi ha un reddito basso».

In tema di lavoro l’introduzione del reddito universale di base «per scardinare il ricatto del capitalismo», visto che quello di cittadinanza non aveva fatto abbastanza danni. Infine la proposta di lavorare meno, ma a parità di salario...

Andiamo avanti. Per Avs - in caso di vittoria - le legge di bilancio dovrà misurare anche il «benessere e non solo il Pil». Il capitolo fisco è piuttosto inquietante. Eccolo nella sua interezza: «Vogliamo un’unica Irpef progressiva su tutti i redditi, rendite comprese, con i primi 12.000 euro esenti. Proponiamo un’imposta progressiva sui patrimoni sopra i 5 milioni, da cui restano fuori la prima casa e i piccoli risparmi. Vogliamo che le successioni milionarie siano tassate come nel resto d’Europa: oggi incassiamo 1 miliardo, mentre la Francia incassa 14 volte tanto in rapporto al Pil». Avs poi vuole l’aggiornamento del catasto e la patrimoniale «sopra i 5,4 milioni».

Veniamo ai diritti. I loro, ovviamente. Si parte dal fascismo che sarà «un reato ovunque e per tutti». Come? Con una legge che dirà questo: «Chi fa il saluto romano in una manifestazione pubblica deve essere punibile, senza che si debba dimostrare che sta rifondando il partito fascista. Le organizzazioni che si richiamano al fascismo andranno sciolte entro 90 giorni. E porteremo la Costituzione, la Resistenza e la Shoah in ogni classe, ogni anno, dentro le 33 ore di educazione civica». In pratica nasceranno le lezioni di Resistenza a scuola.

Altro tema è quello del «Una famiglia vale l’altra», ovvero «Proponiamo che possano adottare le coppie sposate, quelle unite civilmente, i conviventi e le persone single, con un solo criterio: l’interesse del bambino. Diciamo sì al matrimonio egualitario.

Due madri o due padri dovranno poter comparire sull’atto di nascita dal primo giorno. Chiediamo la procreazione assistita per tutte le donne e una legge contro l’omolesbobitransfobia». Poi «proponiamo di legalizzare la cannabis per gli adulti: si potranno coltivare fino a quattro piante in casa», ma per uso personale.

IUS SOLI

Per quel che riguarda l’immigrazione: «Diciamo sì allo ius soli e allo ius scholae» e ancora il riconoscimento dello status di «rifugiato climatico», oltre naturalmente «all’abolizione della Bossi-Fini». E ovviamente «i Cpr vanno aboliti» per tornare al business «dell’accoglienza diffusa», che piaceva tanto a molte cooperative rosse. Idee piuttosto chiare anche sulla scuola: «Alle elementari e medie promuoveremo sportelli psicologici, laboratori di educazione emotiva», poi «introdurremo l’educazione sessuale e affettiva» abolendo «il “consenso informato” introdotto dalla legge Valditara». Basta finanziamenti pubblici alle scuole private. Nella sezione “La mafia è una montagna di merda” lascia perplessi la proposta di fare «la riforma delle concessioni balneari».

Poi si chiede il «ripristino del reato di abuso d’ufficio». Infine Avs voterà «l’abolizione della caccia» e «una moratoria sui nuovi allevamenti intensivi» e investirà «un miliardo per «riconvertire la zootecnia e ridurre gli animali allevati». In pratica ci vogliono tutti vegetariani. A questo punto una domanda sorge spontanea. Ma i moderati del Campo largo, sono pronti a sottoscrivere anche solo una di queste proposte programmatiche?