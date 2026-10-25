Libero logo
Abbonamento Digitale

Ilaria Salis, clamoroso blitz in Cina: ecco cosa è andata a fare

di
Libero logo
domenica 25 ottobre 2026
Ilaria Salis, clamoroso blitz in Cina: ecco cosa è andata a fare

2' di lettura

Dopo la gita in quel di Cuba, Ilaria Salis opta per un altro Paese democratico. Quale? La Cina di Xi Jinping. Sui suoi social, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra motiva la sua fuga a Pechino parlando di temi cruciali quali lo sviluppo tecnologico, la transizione verde, le relazioni internazionali, la lotta contro la povertà e le disuguaglianze. In Cina. Immancabile poi la critica agli Stati Uniti e agli atlantisti "di casa nostra". Come il M5s, anche Ilaria Salis guarda verso Oriente.

"Ni hao! Sono arrivata a Pechino insieme a una delegazione di @Left_EU - ha spiegato Ilaria Salis in un post pubblicato su X -. Nei prossimi giorni avremo l’occasione di confrontarci su alcune delle grandi sfide del nostro tempo: dallo sviluppo tecnologico alla transizione verde, dalle relazioni internazionali alla lotta contro la povertà e le disuguaglianze. Temi fondamentali sui quali è necessario rafforzare il dialogo e la cooperazione tra #Europa e #Cina, anziché innalzare nuove cortine di ferro, come vorrebbero gli Stati Uniti d’America e gli atlantisti di casa nostra. Civiltà ecologica, multilateralismo, prosperità condivisa – terreni di confronto su cui provare a costruire un futuro comune, in un mondo sempre più in fiamme".

tag
ilaria salis
cina
ue
avs

Uscita scomposta del rossoverde Marco Grimaldi, "Un Salis con la barba": "Nessuna eversione", FdI lo sbrana

Il deputato di Avs è un caso Grimaldi di Avs in carcere dai 3 ragazzini delle molotov: "Come mi sono sembrati", l'ultima vergogna

Blitz ad Avellino Bonelli e Fratoianni, il comizietto tra i camionisti finisce male: come li umiliano davanti alla telecamera

ti potrebbero interessare

Pd, il sondaggista terrorizza il Nazareno: "Ma vi siete resi conto di questa cosa?"

Pd, il sondaggista terrorizza il Nazareno: "Ma vi siete resi conto di questa cosa?"

Redazione
Pd, il delirio clamoroso del consigliere dem di Genova: "Je suis Maranza"

Pd, il delirio clamoroso del consigliere dem di Genova: "Je suis Maranza"

Redazione
Salvini confermato segretario della Lega: bordate a giornalisti, Schlein, Fornero e Vannacci

Salvini confermato segretario della Lega: bordate a giornalisti, Schlein, Fornero e Vannacci

Marco Grimaldi, "Un Salis con la barba": "Nessuna eversione", FdI lo sbrana

Marco Grimaldi, "Un Salis con la barba": "Nessuna eversione", FdI lo sbrana

Tommaso Montesano