Atalanta, gol e spettacolo a Bergamo: col Frosinone rivelazione finisce 4 a 4

Gol, spettacolo ed emozioni tra Atalanta e Frosinone, nell'8/a giornata di Serie A. A Bergamo termina 4-4 una partita da cuori forti, con la compagine ciociara due volte in vantaggio nel primo tempo prima di essere rimontata dalla Dea che a sua volta si fa riprendere due volte. Pronti via e dopo 1' un errore enorme di Ederson porta alla rete di Schmid. L'austriaco trova il suo primo gol in A e poi anche la sua prima doppietta al 17', nel mezzo arriva però il momentaneo pareggio targato Krstovic al 14'. Il Frosinone gioca bene, ma l'Atalanta cresce e nel finale di tempo ribalta il risultato. Prima Ederson dal dischetto per il 2-2 al 33', poi di nuovo Krstovic timbra il cartellino al 45'. Nella ripresa la squadra di Alvini al 48' trova il 3-3 con Calo, ma le emozioni non sono finite. Al 50' è Elmas a riportare avanti la Dea su assist di Krsotivic, ma all'82' il Frosinone trova il definitivo 4-4 con un sinistro all'incrocio di Terzic. Un risultato che consente ai ciociari di issarsi momentaneamente al sesto posto in classifica da soli con 14 punti, mentre l'Atalanta è undicesima con 10 punti a -4 proprio dagli avversari odierni.