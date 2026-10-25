Pd, il sondaggista terrorizza il Nazareno: "Ma vi siete resi conto di questa cosa?"

Uno spettro si aggira per il Nazareno: lo spettro dei sondaggi. In casa dem sono già partiti i primi proclami, con Elly Schlein che si dice sicura di vincere le prossime elezioni politiche e di defenestrare Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Ma, al momento, si tratta solo di questo: dei proclami, appunto. Allo stato attuale, il campo largo naviga a vista. Non sanno chi sarà il candidato premier del centrosinistra, chi farà parte della coalizione e non hanno ancora concordato un programma. I compagni sono uniti solo dalla voglia di riprendersi quelle poltrone tanto comode. Ma non hanno fatto i conti con il volere degli italiani. E qualcuno al Nazareno comincia ad accorgersene.

Come scrive il Corriere della sera, un sondaggista avrebbe nei giorni scorsi avrebbe chiamato il democrato Graziano Delrio per metterlo sull’avviso: "Vi siete resi conto che oggi la somma dei partiti della vostra coalizione è più bassa rispetto alla somma del risultato che hanno ottenuto alle elezioni del 2022?". Se così fosse, il campo largo si troverebbe in serie difficoltà. E non si tratterebbe nemmeno di risolvere soltanto la grana indicazione del premier. Il punto fondamentale sarà appunto il programma. Una serie di promesse - che la maggioranza degli italiani non conosceranno - studiate per permettere ai vari dirigenti di Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Più Europa di rispondere alla domanda fondamentale dei media: "Se andrete al governo, darete all’Ucraina le armi per difendersi?". Sì o No. Non esistono vie di fuga.