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Sondaggio Emg, il centrodestra davanti al centrosinistra: chi sale e chi scende

venerdì 30 ottobre 2026
Sondaggio Emg, il centrodestra davanti al centrosinistra: chi sale e chi scende

1' di lettura

Centrodestra, avanti tutta. Il sondaggio EMG per il Tg3 mostra una crescita della coalizione dei partiti al governo ai danni del centrosinistra e del centro. Ma anche un calo di Futuro Nazionale. Il centrodestra infatti sale al 44,0 per cento, con un vantaggio di 0,9 punti sul centrosinistra, che è al 43,1. Nel centrodestra Fratelli d’Italia è sempre al primo posto al 26,0 per cento, seguita da Forza Italia al 7,5 e dalla Lega al 7,3.

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E ancora: Noi Moderati è all’1,7 per cento e Sud chiama Nord all’1,5. Nel centrosinistra, invece, il Partito Democratico è al 20,5, con un distacco di 5,5 punti da Fratelli d’Italia, mentre il Movimento 5 Stelle è all’11,6. Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,6 per cento, Italia Viva al 2,6 per cento e +Europa all’1,8, mentre gli altri partiti di centrosinistra raccolgono l’1,0 per cento.

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Da notare il caso di Futuro Nazionale che cede nove decimi e scende al 5,6. Il centro guadagna nove decimi e sale al 5,2, con Azione al 2,7 per cento, il Partito Liberal Democratico all’1,8 e Ora! allo 0,7. L’altra lista perde 2,1 punti e scende al 2,1 per cento. L’affluenza stimata è del 65 per cento, in crescita di un punto rispetto alla rilevazione precedente (alle elezioni del 2022 fu del 64%).

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