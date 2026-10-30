Sondaggio Emg, il centrodestra davanti al centrosinistra: chi sale e chi scende

Centrodestra, avanti tutta. Il sondaggio EMG per il Tg3 mostra una crescita della coalizione dei partiti al governo ai danni del centrosinistra e del centro. Ma anche un calo di Futuro Nazionale. Il centrodestra infatti sale al 44,0 per cento, con un vantaggio di 0,9 punti sul centrosinistra, che è al 43,1. Nel centrodestra Fratelli d’Italia è sempre al primo posto al 26,0 per cento, seguita da Forza Italia al 7,5 e dalla Lega al 7,3.

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E ancora: Noi Moderati è all’1,7 per cento e Sud chiama Nord all’1,5. Nel centrosinistra, invece, il Partito Democratico è al 20,5, con un distacco di 5,5 punti da Fratelli d’Italia, mentre il Movimento 5 Stelle è all’11,6. Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,6 per cento, Italia Viva al 2,6 per cento e +Europa all’1,8, mentre gli altri partiti di centrosinistra raccolgono l’1,0 per cento.

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