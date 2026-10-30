Il governo pensa allo "strappo" per andare subito alle elezioni

Ora che la manovra è stata varata dal governo ed entro fine anno sarà approvata dalle Camere, cosa resta da fare a Giorgia Meloni e al centrodestra? In parlamento ci sono quattro disegni di legge sulla sicurezza (in materia di immigrazione e riordino delle forze dell’ordine) e poco più. È il motivo per cui il ritorno ai seggi potrebbe essere molto più rapido di quanto previsto sinora. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il parlamento ed esponente di Fdi, ieri ha detto che se il voto - Sergio Mattarella permettendo «fosse a maggio-giugno, non sarebbe nulla di tragico. La coalizione di centrodestra è pronta ad affrontare la sfida in qualsiasi momento». Anche prima di maggio, secondo fonti del partito della premier. Tanto che Meloni potrebbe chiedere agli alleati di salire con lei da Mattarella nelle prime settimane del 2027, forse già a gennaio, per dirgli che il governo considera conclusa la propria missione e che nessuno di loro intende sostenere un altro esecutivo.

Una simile accelerazione anticiperebbe il verdetto della Corte costituzionale sulla legge elettorale, che il centrodestra ritiene insidioso in particolare per quanto riguarda il «premio di governabilità» a Palazzo Madama. Se questo fosse cancellato dalla Consulta, i sondaggi dicono che nessuno schieramento potrebbe ottenere la maggioranza: la creazione di un governo politico sarebbe impossibile. E non è un mistero che la premier preferisca perdere le elezioni piuttosto che pareggiarle.

IL RISCHIO DELLA PALUDE

I comitati che hanno presentato i ricorsi contro la legge elettorale sostengono che la nuova norma è incostituzionale, perché introduce anche a Palazzo Madama «un premio di governabilità determinato su base nazionale», mentre l’articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato «è eletto a base regionale». Per Giuliano Amato, ex presidente della Consulta, certo non sospettabile di simpatie per Meloni, questa obiezione è un «nonsense». Le sentenze della stessa Corte dicono che il premio è legittimo purché sia proporzionato e non produca maggioranze diverse tra Camera e Senato: due aspetti su cui la legge appare difficile da contestare. Nella coalizione di governo, però, c’è chi ritiene che il rischio sia reale. La Corte costituzionale deciderà sotto una nuova guida. Francesco Viganò, nominato da Mattarella nel 2018, ieri è stato eletto presidente dalla Consulta con il voto unanime dei suoi colleghi.