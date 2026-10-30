Andrea Sempio a È sempre Cartabianca: "Se mi va bene, faccio 30 anni di carcere"

Non solo scontri e proteste sociali, a “È Sempre Cartabianca”, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, si torna a discutere anche di cronaca nera e del delitto di Garlasco. Negli ultimi giorni sono stati diffusi video recuperati dai dispositivi sequestrati ad Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, nei quali parla da solo di sessualità, donne e violenza, arrivando a sostenere che lo stupro possa essere una strategia riproduttiva. E protagonista della trasmissione è proprio Andrea Sempio, intervistato da un’inviata del programma e fortemente in contestazione sull’interpretazione delle sue parole, sostenendo in tv che si trattasse di una conversazione più ampia.
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Sempio commenta il momento difficile che sta vivendo: “Quando andiamo in televisione stiamo sparando a salve, nel senso stiamo spiegando le nostre questioni, ma la parte vera, la parte giuridica è un'altra cosa”. La giornalista chiede: “Molti sottolineano un suo forte autocontrollo, lei ha sempre detto devo indossare una maschera”.
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E Sempio ammette il disagio: “La maggior parte delle conseguenze negative le ho avute dall'attenzione mediatica, stiamo parlando di un omicidio, cioè parliamo di un ergastolo, si vede che se va male e domani io entro in carcere, se va bene riesco a fare 30 anni, i miei genitori ormai sono morti. Basta tutto, finisci i tuoi giorni in carcere”. Il suo avvocato, Angela Taccia, ammette che ci sia la possibilità del rinvio a giudizio: “È molto probabile, ma siamo pronti come lo eravamo già dopo il primo 415 bis notificatoci a maggio e direi che forse è davvero ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale”. Marco Oliva, infine, prova sgomento per tutto il caos che si è creato: "Pensavo che questa fosse l'indagine delle certezze, invece andremo ad un processo pieno di incertezze".