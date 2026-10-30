Andrea Sempio a È sempre Cartabianca: "Se mi va bene, faccio 30 anni di carcere"

Non solo scontri e proteste sociali, a “È Sempre Cartabianca”, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, si torna a discutere anche di cronaca nera e del delitto di Garlasco . Negli ultimi giorni sono stati diffusi video recuperati dai dispositivi sequestrati ad Andrea Sempio , nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi , nei quali parla da solo di sessualità, donne e violenza, arrivando a sostenere che lo stupro possa essere una strategia riproduttiva. E protagonista della trasmissione è proprio Andrea Sempio, intervistato da un’inviata del programma e fortemente in contestazione sull’interpretazione delle sue parole, sostenendo in tv che si trattasse di una conversazione più ampia.

Sempio commenta il momento difficile che sta vivendo: “Quando andiamo in televisione stiamo sparando a salve, nel senso stiamo spiegando le nostre questioni, ma la parte vera, la parte giuridica è un'altra cosa”. La giornalista chiede: “Molti sottolineano un suo forte autocontrollo, lei ha sempre detto devo indossare una maschera”.

E Sempio ammette il disagio: “La maggior parte delle conseguenze negative le ho avute dall'attenzione mediatica, stiamo parlando di un omicidio, cioè parliamo di un ergastolo, si vede che se va male e domani io entro in carcere, se va bene riesco a fare 30 anni, i miei genitori ormai sono morti. Basta tutto, finisci i tuoi giorni in carcere”. Il suo avvocato, Angela Taccia, ammette che ci sia la possibilità del rinvio a giudizio: “È molto probabile, ma siamo pronti come lo eravamo già dopo il primo 415 bis notificatoci a maggio e direi che forse è davvero ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale”. Marco Oliva, infine, prova sgomento per tutto il caos che si è creato: "Pensavo che questa fosse l'indagine delle certezze, invece andremo ad un processo pieno di incertezze".