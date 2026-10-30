San Youssef, a DiMartedì leggono pure nel futuro

A DiMartedì, su La7, si erano portati avanti con il lavoro. Giovanni Floris e i suoi ospiti non potevano ancora sapere che il Gip di Milano avrebbe deciso di scarcerare Youssef Siher, poche ore dopo la diretta. Forse lo sospettavano, di sicuro lo sognavano. E così in studio si è proceduto alla “beatificazione” del 30enne italo-marocchino che i pm consideravano la mente social del “Movimento 17 ottobre”. Due piccioni con una fava: difendere il ricercatore equivale, infatti, ad attaccare in un colpo solo governo e stampa di destra.

Si parte con Luca e Paolo: «Grazie alla nostra intelligence, alle nostre forze armate, ai nostri servizi segreti il mondo sarà migliore perché finalmente hanno trovato la mente, Youssef Siher. A vederlo sembra la pubblicità del body shaming. E chi ca***o è Bin Laden?». Floris ride di gusto. «Questi disordini sono stati molto utili al governo, perché cosa c’è di più bello, quando i conti sono in rosso e i camion si fermano, di parlare dei giovani d’oggi?». Tocca poi all’attore e regista Ascanio Celestini: «Siher parla quattro lingue, scrive sui giornali, è una persona che ha studiato, ha trent’anni... I titoli dei giornali su di lui spero li abbia fatti l’intelligenza artificiale».