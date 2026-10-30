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L'aria che tira, Matone s'infuria con Bruti Liberati: "Come mi deve chiamare"

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venerdì 30 ottobre 2026
L'aria che tira, Matone s'infuria con Bruti Liberati: "Come mi deve chiamare"

1' di lettura

"Non sono una signora!", cantava Loredana Berté nel 1982. "Non mi chiami signora", dice Simonetta Matone nel 2026. La nuova esponente di Forza Italia, appena trasferitasi dalla Lega, è stata ospite di David Parenzo a L'aria che tra, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. E in studio si è scatenata una lite furibonda tra "l'Onorevole Matone " e il magistrato Edmondo Bruti Liberati, ex presidente di Magistratura democratica e dell'Anm. 

"La polizia postale è stata estremamente efficace nell'individuare... no signora, stia attenta alle parole", ha detto Bruti Liberati scatenando l'ira della Matone che non è riuscita a trattenersi: "Ricominciamo. Lei mi deve chiamare o Onorevole o Dottoressa perché sono una sua collega. Signora no! Se io ero maschio, lei non mi chiamava Signora, mi chiamava Dottore o Onorevole". Il padrone di casa, in evidente imbarazzo, ha provato a riportare i suoi ospiti alla calma senza però riuscirci. "Io chiamo Signore i Signori", ha provato a giustificarsi l'ospite di David Parenzo. "No, non credo proprio perché la conosco - lo ha accusato Simonetta Matone -. Signora lo dice a sua sorella, non a me". 


 

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