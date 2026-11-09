Campo largo, via ai tavoli sul programma: chi c'è

Saranno dieci i tavoli tematici che lavoreranno al programma del centrosinistra. Per ciascuno, i vari partiti indicheranno dei rappresentanti. I capigruppo (per chi ha gruppi parlamentari) e i rappresentanti delle forze politiche (per chi ha solo componenti) vigileranno sul lavoro dei vari tavoli tematici, formando una sorta di cabina di regia.

Naturalmente, per i problemi più grossi (vedi Ucraina o patrimoniale) interverranno i leader. Ma il lavoro vero e proprio si svolgerà in questo modo. Il tutto si dovrà concludere entro novembre, con la stesura del programma che sarà una sintesi dei documenti prodotti dai tavoli. I temi sono quelli di un classico programma di governo: economia, politiche sociali, welfare, difesa, sicurezza, scuola, giovani, sanità, lavoro, diritti, politica estera.

È questo quello che si è deciso, ieri, nel primo incontro. Una riunione online, spiega chi ha partecipato, che è stata sostanzialmente metodologica: si è deciso, cioè, come procedere, con chi e con quali scadenze. Il clima, sempre a detta dei partecipanti, è stato tranquillo, privo di tensioni, molto focalizzato sul lavoro da fare.

Ma la vera notizia, forse, sono i nomi che ieri hanno partecipato a questo inizio e che chiudono l’incognita sul “perimetro” dell’alleanza: per il Pd c’erano i capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia, per il M5S i capigruppo Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini, per AVS Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, per Italia Viva Casa Riformista i capigruppo Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. E poi Benedetto Della Vedova per +Europa, Bruno Tabacci per Più Uno, Marco Mistretta per Progetto Civico e Gerardo Labellarte per il Psi. Il perimetro dell’alleanza, dunque, è definito. E comprende i gruppi parlamentari di opposizione (tranne Azione), ma anche le nuove componenti parlamentari di centro che si sono formate: Più Uno, Progetto Civico, Psi.

L’incontro, si legge nella nota diffusa ieri e firmata da tutti i partecipanti, si è svolto «in un clima positivo e di piena collaborazione», ed è stato «un confronto concreto, che parte dal lavoro comune già sviluppato in Parlamento e dalle proposte avanzate in questi anni dalle diverse forze politiche anche non presenti in Parlamento». Ora, però, si dovrà entrare nel vivo con l’avvio dei 10 tavoli tematici «che lavoreranno con i rappresentanti delle forze politiche a partire dai prossimi giorni». Il lavoro dovrà finire entro il mese. «L’obiettivo condiviso», si legge, «è concludere questa prima fase per la fine di novembre, per definire le basi di un progetto di governo per l’Italia». «Finalmente», ha commentato Nicola Fratoianni, rivendicando il fatto che AVS sia stata la forza che più di tutte ha insistito perché si iniziasse questo lavoro. Ma lo stesso avverbio, «finalmente», lo ha usato anche il dem Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna: «Finalmente e dal basso in tanti abbiamo spronato perché si andasse in questa direzione. Ci si è messi finalmente sulla strada giusta, senza veti, ma con un lavoro rigoroso sul programma».

Per il resto, ieri - nel centrosinistra - è stata la giornata di Roberto Gualtieri, che in un affollatissimo evento all’Auditorium della Conciliazione (circa 3mila persone) ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per la sua ricandidatura nella Capitale, dove si voterà il prossimo anno, mettendo fine una volta per tutti alle voci su un suo possibile ruolo da candidato premier, ma nello stesso tempo dando una dimostrazione di come è riuscito a creare attorno a sé un campo larghissimo. Presenti in sala, infatti, i rappresentanti di tutte le forze della sua maggioranza (da Iv ad AVS), ma anche del M5S, che al momento sono all’opposizione, ma che dovrebbero chiudere l’accordo con il sindaco e replicare la stessa coalizione che esiste a livello nazionale.

Così è nelle intenzioni del sindaco e anche di Elly Schlein, ieri seduta in prima fila, che nell’esprimere il sostegno a Gualtieri per il lavoro di trasformazione della città fin qui fatto, ha aggiunto che il Pd lo appoggia anche (e soprattutto) «nello sforzo di allargamento ulteriore della maggioranza che lo sostiene». Tanto più se si voterà insieme alle elezioni politiche.