Il calciatore che censura le cosce in nome dell'Islam

Se credevate di averle viste tutte, evidentemente non avevate ancora visto le cosce sfocate del calciatore musulmano Jaouen Hadjam che in devoto ossequio alla sua religione, dopo essere sceso in campo, pensa bene di ritoccare le immagini che lo ritraggono, al fine di non apparire come Madre Natura lo ha fatto. È il loro modo di ragionare. Non conta la verità. Il difensore del Brighton, classe 2003 - 23 anni quindi, non propriamente un vegliardo per intenderci - nelle foto trucca quello che in campo non può coprire.

Basta andare a vedere il suo profilo Instagram. Tutte le immagini sono blerate, o meglio sfocate, oscurate, all’altezza di ginocchia e cosce. Non sono ritratti venuti male, non è il fotografo che non ha messo a fuoco, perché preso da una mano tremolante o da un bicchiere di troppo, è che in religioso ossequio al precetto islamico di awrah, la zona anatomica tra l’ombelico e il ginocchio deve rimanere coperta. E questo per motivi di pudore, dignità e purezza spirituale. Amen.