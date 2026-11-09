Giuseppe Conte insieme agli amici di Putin: il convegno e il tempismo perfetto...

Dice Giuseppe Conte che parteciperà, pare in videoconferenza, a un evento dei Brics a Rio de Janeiro. «Mi hanno chiesto di parlare sull’IA», ha spiegato intervenendo alla presentazione della rivista Rinascita. «I Brics rappresentano il 50% della popolazione mondiale, il 40% del Pil». E ha aggiunto: «Devi far politica cercando di parlare con tutti, io non metto in discussione l’alleanza euro-atlantica, ma vogliamo capire quali sono gli obiettivi strategici? Dobbiamo stare nella Nato contro il resto del mondo? C’è un intero mondo con cui dialogare, c’è tutto il Sud del mondo che è la maggioranza della popolazione».

L’ha spiegata così, il leader del Movimento 5 Stelle, che in fatto di relazioni internazionali fa l’ecumenico E però, con questa iniziativa nel momento in cui è in corso la costruzione dell’alleanza del centrosinistra, riaffiora l’interrogativo circa eventuali influssi antitetici rispetto alla vocazione occidentale dell’Italia. Conte la butta sul dialogo tra i popoli, ma le circostanze sovrastano le dichiarate buone intenzioni. Leggiamo su Repubblica, per esempio, che al forum dei Brics interverranno due esponenti del mondo accademico russo, che operano in centri di ricerca nell’orbita del Cremlino. L’altro dato riguarda, invece, l’evoluzione che il sodalizio dei Brics ha avuto nel corso del tempo, con un’accelerazione evidente dopo l’invasione russa in Ucraina. Da ambito di cooperazione tra economie emergenti è diventato il terreno di coltura di un assetto geopolitico alternativo a quello occidentale, che passa attraverso una sinergia politica sempre più stretta e dall’obiettivo di impostare un sistema finanziario alternativo al dollaro. Si tratta di un ambito in cui i Paesi appartenenti, trascinati dalla Cina e dalla Russia, cercano di creare un contraltare alle leve politiche ed economiche dell’Occidente. E non è rassicurante.