Inter, demolito il Como in un tempo: 2 a 0 a San Siro, decidono Thuram e Pio

L'Inter supera il Como per 2-0 a San Siro e conquista tre punti importanti, dando continuità al successo ottenuto in Champions League contro il Feyenoord. La squadra di Cristian Chivu indirizza la partita già nel primo tempo, grazie alle reti di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, entrambe arrivate tra il 10' e il 19'. Ad aprire le marcature è Pio Esposito, bravo al 10' ad anticipare il diretto avversario sul cross basso dalla destra di Spence. Nove minuti più tardi arriva il raddoppio: Zielinski serve dalla destra, Perrone non riesce ad allontanare e Thuram, con una girata rapida, batte Sanchez firmando il 2-0. Il Como di Cesc Fabregas fatica a trovare ritmo e spazi nella prima frazione, mentre i nerazzurri gestiscono con autorità il vantaggio, creando anche altre occasioni. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire e aumentano la presenza nella metà campo avversaria, ma trovano sulla propria strada una difesa interista attenta e un Martinez pronto quando chiamato in causa. L'Inter sfiora più volte il tris con Dimarco e soprattutto Thuram, che al 56' manca di poco la conclusione vincente. Nel finale Nico Paz colpisce anche l'incrocio dei pali con una conclusione dal limite, ma il risultato non cambia.