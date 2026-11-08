Virginia Libero, Pacini, Mia Diop e gli altri: i giovani del Pd sono peggio dei vecchi

Ma con i loro omologhi democratici made in Usa, le nuove leve piddine non condividono solo l’età; sono dei piccoli El-Sayed con la kefiah, delle Ocasio-Cortez con l’ossessione per le tasse, dei Mamdani nati e cresciuti nella ztl. Sono molto più estremisti, molto più ideologizzati, molto più incattiviti dei loro predecessori.

Sulle colonne di Repubblica ce li hanno presentati come la “ Next Gen del Pd ”. È la nuova classe dirigente dem, pronta a essere lanciata da Elly Schlein sull’onda dei risultati delle Midterm americane, dove a trionfare sono stati i candidati più giovani.

«Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi. Perché noi organizzeremo i disertori», aveva scandito dal palco della Festa dell’Unità di Reggio Emilia, poco prima dell’intervento della Schelin. Padovana, 28 anni, si è da poco laureata: da buona compagna è allergica al concetto di “merito” che per lei «serve solo a dividere». Per guidare la “Next Gen” progressista non può mancare un quel pizzico - si fa per dire di retorica femminista, unita a un po’ di vittimismo: «Il cinquantenne, uomo bianco, tanto più se di destra, tende a sottovalutare, a screditare l’opinione di una giovane donna, tanto più se di sinistra». Poi, fuori dal mondo delle favole, “l’uomo bianco di destra” vota una donna, Giorgia Meloni. Ma son quisquilie...

Chi della retorica femminista, anzi del “transfemminismo intersezionale” - qualsiasi cosa voglia dire - è un’esperta, è la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop. Per la 24enne, membro della direzione nazionale del Pd, «non si può parlare di femminismo senza parlare delle conquiste della comunità Lgbtqia+, della lotta antirazzista, della lotta di classe». E chi più ne ha, più ne metta. Non sia mai, per esempio, dimenticare la causa pro-Pal di cui lei è un’agguerritissima sostenitrice.

FALCE E FLOTILLA

Ma di pesi massimi con la kefiah ce ne sono a bizzeffe. A partire dal flottigliante Paolo Romano, partito lo scorso anno a bordo della Global Sumud Flotilla diretta in Palestina. «Quella che ho trovato lì, in Israele, non è più una democrazia», aveva dichiarato il consigliere regionale lombardo al suo ritorno. Chissà se, tra un post social e l’altro, si è accorto delle elezioni israeliane del 27 ottobre scorso... Romano ha appena 30 anni, non molti ma abbastanza per aver assorbito tutto il livore anti-berlusconiano della sinistra nostrana. «Presidente Meloni, questo lutto nazionale non è in mio nome», aveva scritto su Facebook all’indomani della morte del Cavaliere. Che al suo rancore verso il fondatore della Fininvest sia legata la repulsione per chi produce? Non è dato saperlo. Sta di fatto che per il consigliere lombardo «una tassazione patrimoniale sui grandi patrimoni è una necessità immediata».