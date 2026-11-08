Realpolitik, "l'Islam? Solo l'1%": Giada Fazzalari, la sinistra dà di matto

Negare, negare tutto, negare sempre. A Realpolitik su Rete Tommaso Labate affronta il tema dell'Islam in Italia, con il suo portato religioso, culturale e politico. Gli esponenti a vario titolo del centrosinistra, dal Parlamento alla cultura, inorridiscono.

"Alleanza tra sinistra e Islam? Una sciocchezza che per fortuna in questo studio non è stata ripetuta, non lo ha detto nessuno e lasciamola per quella che è, una totale stupidaggine", tuona Giuseppe Provenzano, deputato di spicco del Partito democratico.

Intanto a Monfalcone, Comune friulano diventato suo malgrado esempio di una immigrazione islamica aggressiva, il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami dal palco del convegno organizzato da FdI tuona: "La saldatura tra Islam e sinistra è ciò che ci deve preoccupare. Per me vengono solo le leggi italiane, la Sharia se la vuoi la tieni a casa tua perché non è concepibile che ci sia un diritto alternativo, subordinato o meno, rispetto a quello italiano. Non puoi pensare di importare qua quel sistema di costumi e valori da cui stai venendo via".

Si torna in studio e Giada Fazzalari, giornalista e direttore dell'Avanti della domenica, tenta di gettare acqua sul fuoco: "Intanto bisognerebbe banalmente guardare i numeri. I musulmani in Italia sono l'1%, cioè una parte piccolissima del nostro paese. Io non nego che ci siano alcune parti, insomma musulmani, in cui c'è un tema di radicalizzazione, in cui c'è un tema di diritti alle donne o di regole non chiare nei luoghi di culto, ma da qui a sostenere che c'è un problema di islamizzazione del paese che tradotto significa sostituzione culturale o religiosa nel nostro paese occidentale è veramente una stupidaggine". Forse bisognerebbe allora farsi una domanda: se davvero solo l'1% della popolazione italiana crea così tante situazioni esplosive, cosa potrebbe accadere con cifre ben superiori, senza alternative alla "integrazione" senza regole e in mancanza di risposte forti e chiare a livello politico e culturale?

